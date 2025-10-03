  • Huế ngày nay Online
Hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030

HNN.VN - Ngày 3/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông tin: Đến nay, TP. Huế có 40/40 đơn vị hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đạt tỷ lệ 100%.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phú Xuân 

Cụ thể, tính đến nay, có 40/40 xã, phường đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, đảm bảo đúng tiến độ theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, hoàn thành sớm hơn thời gian mà Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu tại Hướng dẫn số 03/HD-MTTW-BТТ về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (cấp xã hoàn thành trước ngày 31/10/2025).

Qua đánh giá, nhìn chung quy trình tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo định hướng. Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, tạo điểm nhấn và sự lan tỏa trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội thực hiện bài bản, có sự quan tâm, phê duyệt của cấp ủy cùng cấp, các đại biểu được hiệp thương vào Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường nhiệm kỳ mới và đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ hiệp thương đạt 100%.

Đại hội MTTQ Việt Nam 40 xã, phường đã hiệp thương 2.208 vị vào Ủy ban MTTQ, trong đó, có 37/40 vị Chủ tịch là Ủy viên Ban Thường vụ…

Ngay sau Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong tháng 11.

THÁI BÌNH
