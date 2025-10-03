Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong chiều 2/10. Ảnh: Hữu Phúc

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, diễn ra trong bối cảnh Huế đang nỗ lực bứt phá, khẳng định vị thế đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, hướng tới trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có tổng số 400 đại biểu tham dự. Trong đó, số đại biểu đương nhiên là 46 đại biểu, chiếm 11,5%; số đại biểu chỉ định là 336 đại biểu, chiếm 84%; số đại biểu bầu là 18 đại biểu, chiếm 4,5%.

Trong tổng số 400 đại biểu tham dự Đại hội, có: 298 đại biểu nam, chiếm 74,5%; 102 đại biểu nữ, chiếm 25,5%; 28 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 7%; 1 đại biểu là Giáo sư, chiếm 0,25%; 1 đại biểu là Phó Giáo sư, chiếm 0,25%; 12 đại biểu là Tiến sĩ, chiếm 3%; 152 đại biểu là Thạc sĩ, chiếm 58,5%.

Chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc”. Phương châm hành động xuyên suốt Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”.

Mục tiêu của Đại hội là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, phát triển thành phố Huế đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đ. Quang

Nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV.

Dự kiến, Đại hội sẽ quyết nghị triển khai 6 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; Chương trình phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ; Chương trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chương trình phát triển kinh tế tư nhân; Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, tập trung 3 nhóm giải pháp đột phá: Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư; nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và nhóm giải pháp đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; khai thác lợi thế đô thị di sản để phát triển du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII là sự kiện đánh dấu bước ngoặt mới, khơi dậy niềm tự hào, hun đúc khát vọng vươn lên, tiếp tục phát huy trí tuệ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm đô thị cấp quốc gia đặc trưng về văn hóa, di sản, đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.