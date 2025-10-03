



Thành phố Huế đã đạt được những kết quả vượt bậc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVI: Chính trị, quốc phòng, an ninh ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng ấn tượng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; thành phố đã vượt qua những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là kết quả nổi bật của nhiệm kỳ.

Trên lĩnh vực kinh tế, Huế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 7,54%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, khẳng định vị thế là trung tâm du lịch lớn, đặc sắc của quốc gia, thu hút khoảng 6 triệu lượt khách năm 2025. Công nghiệp - xây dựng phát triển ổn định, nhiều dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm sinh kế bền vững, tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn với bảo tồn tài nguyên và phát triển nông thôn mới.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, ngày càng hiện đại. Nhiều công trình quy mô lớn, mang tầm cỡ quốc gia và khu vực đã được triển khai và đưa vào hoạt động. Công tác chỉnh trang, xây dựng, mở rộng không gian phát triển được quan tâm. Bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, sạch đẹp. Quy hoạch thành phố, quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%. Nâng cấp và phát triển đô thị Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ bản hoàn thành Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực I Kinh thành Huế. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 66,3%.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Huế giữ vững vai trò trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực. Hệ thống di sản tiếp tục được bảo tồn, phát huy giá trị, tạo sức lan tỏa quốc tế. Y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ tiếp tục khẳng định đẳng cấp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển dài hạn. Đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%, an sinh xã hội được bảo đảm; đã nỗ lực đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia năm 2024.

Thành phố đã triển khai thành công Nghị quyết 175 của Quốc hội, thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương - một dấu mốc lịch sử khẳng định tầm vóc, vị thế mới. Chính quyền địa phương 2 cấp được tinh gọn, hoạt động hiệu quả, các chỉ số PAPI, PCI, PAR INDEX, DTI duy trì ở nhóm dẫn đầu cả nước. Đây vừa là thành tựu, vừa là tiền đề quan trọng để Huế bứt phá trong giai đoạn tới.

Trong tất cả thành tựu ấy, quyết sách khiến tôi tâm đắc nhất chính là chủ trương phát triển Huế trở thành “Đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam”, gắn bảo tồn với phát triển, lấy con người Huế làm trung tâm, phát huy sức mạnh của văn hóa, khoa học, công nghệ để tạo động lực phát triển bền vững. Đây không chỉ là tầm nhìn chiến lược mà còn là cách tiếp cận riêng có của Huế, khẳng định Huế phát triển nhưng vẫn giữ được hồn cốt, bản sắc, đóng góp vào khát vọng chung, đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Huế đứng trước những thử thách chưa từng có. Đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, thiên tai, lũ lụt lịch sử xảy ra liên tiếp, tác động mạnh đến mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội. Nhiều ngành trụ cột như du lịch, dịch vụ gần như tê liệt, sản xuất, kinh doanh đình trệ, đời sống Nhân dân gặp muôn vàn khó khăn.

Trong tình hình đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, kịp thời ban hành các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch, thiên tai, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, trật tự.

Trước hết, đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên hàng đầu. Công tác phòng, chống dịch được tổ chức khoa học, linh hoạt, kiên quyết; kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch, huy động lực lượng y tế, quân đội, công an, đoàn thể vào cuộc đồng bộ, hiệu quả. Nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng; nguồn lực xã hội hóa được huy động để chăm lo cho các đối tượng yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Song song, thành phố chủ động đẩy nhanh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động, người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh gọn, an toàn. Các ngành sản xuất chủ lực được cơ cấu lại, tập trung vào lĩnh vực ít chịu tác động của dịch, đồng thời chuẩn bị nguồn lực đón đầu khi nền kinh tế hồi phục.

Về phòng, chống thiên tai, thành phố nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo; rà soát, củng cố các công trình phòng, chống lụt bão, sạt lở; triển khai hàng loạt dự án xử lý khẩn cấp sạt lở ven biển, ven sông, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai kịp thời, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó được khơi dậy mạnh mẽ trong toàn xã hội. Các phong trào tương trợ, sẻ chia lan tỏa sâu rộng, vừa góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt, vừa củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều mô hình “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Người dân đồng hành cùng chính quyền” trở thành điểm sáng, là tiền đề để khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư, phục hồi kinh tế nhanh chóng ngay khi dịch bệnh, thiên tai được kiểm soát.

Chính bản lĩnh chính trị vững vàng, sự quyết đoán, sáng tạo trong điều hành, sự đồng thuận của cả hệ thống và Nhân dân là yếu tố then chốt giúp Huế không chỉ vượt qua giai đoạn đầy biến động mà còn tranh thủ thời cơ tái cơ cấu, nâng tầm, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mạnh mẽ hơn.

Nhiệm kỳ vừa qua chứng kiến sự chuyển mình rõ nét của Đảng bộ thành phố Huế: Một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, vừa giữ vững nguyên tắc, vừa năng động trong phương thức lãnh đạo, điều hành. Chính sự chủ động, nhạy bén này đã giúp Huế không chỉ ứng phó hiệu quả với những biến động lớn, mà còn tận dụng được các cơ hội, bứt phá đúng thời điểm, đúng trọng tâm.

Về công tác xây dựng Đảng, có thể khẳng định chúng ta đã thực hiện toàn diện, sâu rộng trên tất cả các mặt. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được đặc biệt chú trọng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Thành ủy (trước đó là Tỉnh ủy) được cụ thể hóa kịp thời, phù hợp với thực tiễn, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đảng bộ luôn chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định, lành mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Công tác cán bộ được triển khai bài bản, công khai, minh bạch, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, phát hiện, bồi dưỡng, luân chuyển đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đặc biệt, trong bối cảnh Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu về chất lượng cán bộ càng cao, Thành ủy đã kịp thời hoàn thiện công tác quy hoạch, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tạo sự thông suốt, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ có sự đổi mới căn bản. Từ “mệnh lệnh hành chính” chuyển sang “định hướng - đồng hành - giám sát”, khuyến khích sáng tạo, đề cao trách nhiệm cá nhân. Vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị được phát huy rõ nét, góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý đảng viên, văn bản, hồ sơ, tăng hiệu quả quản trị, minh bạch hóa hoạt động; đồng thời giảm áp lực hành chính, tăng tốc độ ra quyết định. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, tạo nền tảng chính trị - xã hội ổn định, vững vàng để triển khai các chương trình phát triển.

Điều quan trọng là trong nhiệm kỳ này, tư duy lãnh đạo của Đảng bộ đã chuyển mạnh sang kiến tạo, khơi thông và phát triển. Đảng không chỉ là lực lượng lãnh đạo chính trị, mà còn là “trung tâm điều hòa lợi ích”, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới phục vụ Nhân dân, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực xã hội, tạo động lực cho kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế phát triển hài hòa, bền vững. Đây chính là bước trưởng thành lớn của Đảng bộ thành phố Huế, khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng đã, đang và sẽ tiếp tục xứng tầm với vai trò của một thành phố trung tâm lớn của cả nước và khu vực.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh niềm tự hào về những thành quả quan trọng, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận còn những vấn đề chưa đạt như kỳ vọng. Một số chỉ tiêu, nhất là GRDP bình quân đầu người, tuy tiến bộ nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra. Một số dự án lớn triển khai chậm so với kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực xã hội đôi khi còn gặp vướng mắc; cải cách thủ tục hành chính tuy được cải thiện nhưng ở một số lĩnh vực vẫn còn dư địa để làm tốt hơn. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chưa thật sự đồng bộ, sức bật của khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vẫn cần mạnh mẽ hơn.

Những điều còn trăn trở cũng chính là động lực để chúng ta bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm cao nhất, trách nhiệm lớn nhất, tâm thế tự tin, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhân dân, với vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương - trung tâm lớn, đặc sắc của đất nước và khu vực.

Từ thực tiễn đó, chúng ta đúc kết nhiều bài học quý báu:

Thứ nhất, phải kiên định tầm nhìn chiến lược, giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt trong điều hành, biết “biến nguy thành cơ”, khai thác tốt các cơ chế, chính sách đặc thù, tận dụng thời cơ hội nhập, xu hướng chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức để tạo lợi thế cạnh tranh.

Thứ hai, phải lấy Nhân dân làm trung tâm, mục tiêu, động lực và thước đo của mọi chính sách. Bất cứ quyết sách nào cũng phải xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, vì sự phồn vinh, hạnh phúc của Nhân dân, đồng thời huy động sức mạnh của Nhân dân để chính sách đi vào cuộc sống.

Thứ ba, phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự liêm chính, tận tâm, tận lực, có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chúng ta đã có nền móng, nhưng nhiệm kỳ tới cần quyết liệt hơn trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo cơ chế khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung.

Thứ tư, phải bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại, giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa nội lực và ngoại lực. Huế không thể phát triển theo mô hình tăng trưởng nóng. Huế phải phát triển theo con đường riêng - một thành phố di sản sống động, thông minh, xanh, sạch, an toàn, gìn giữ bản sắc văn hóa, hội nhập sâu rộng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn đặc biệt quan trọng, mở ra một chặng đường phát triển mới, khi Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chủ trương tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy không đơn thuần là sắp xếp về mặt hành chính, mà là một “cuộc cách mạng” về tư duy, cách làm, phương thức lãnh đạo và quản trị đô thị.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định rất rõ: Mọi đổi mới về bộ máy chỉ thành công khi vừa đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, vừa phát huy tối đa tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, đồng thời đặt lợi ích của Nhân dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực. Từ chủ trương đúng đắn của Trung ương, chúng tôi tập trung cụ thể hóa thành các phương án phù hợp với thực tiễn Huế, xây dựng lộ trình khoa học, công khai, minh bạch, có bước đi vững chắc, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội và sự đồng thuận của Nhân dân.

Công tác tư tưởng được triển khai đồng bộ, sâu sát, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên các cấp nêu cao trách nhiệm, gần dân, lắng nghe, giải đáp kịp thời những băn khoăn, tâm tư chính đáng của Nhân dân. Niềm tin, sự đồng thuận đã trở thành động lực nội sinh quan trọng, giúp Huế hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính, giảm từ 133 xã, phường còn 40 xã, phường, đưa bộ máy mới đi vào vận hành thông suốt, ổn định, hiệu quả.

Song song với sắp xếp tổ chức, chúng tôi chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng được đổi mới; công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc, khách quan, minh bạch, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ gắn với yêu cầu quản lý đô thị hiện đại, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, chuyển đổi số, cải cách hành chính sâu rộng.

Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sát thực tiễn. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, đồng bộ, nhanh nhạy. Chúng tôi coi trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục vướng mắc, bảo đảm các quyết sách đi vào cuộc sống.

Tất cả những nỗ lực đó đều hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; một chính quyền phục vụ, kiến tạo, gần dân, sát dân; một bộ máy vận hành đồng bộ, thông minh, hiện đại, vừa đáp ứng yêu cầu quản trị của một đô thị di sản, vừa tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đây là nền tảng quan trọng để Huế bước vào giai đoạn mới tự tin hơn, vững vàng hơn, xứng tầm trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực.

Thành phố Huế đứng trước một thời cơ mang tính bước ngoặt: Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành, nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang hình thành, tạo thế và lực mới cho phát triển. Nhưng đồng thời, Huế cũng đối diện với những thách thức không nhỏ từ bối cảnh kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, yêu cầu ngày càng cao về quản trị đô thị, bảo tồn di sản, phát triển hài hòa, bền vững.

Trước bối cảnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Huế; tận dụng thời cơ, đổi mới tư duy phát triển; xây dựng Huế trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; là đô thị di sản, thông minh, hiện đại, văn minh, đáng sống, gắn với quốc phòng, an ninh vững chắc, đóng góp thiết thực cho vùng và cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, xuyên suốt được định hướng triển khai, gồm:

Một là, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tập trung phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển chuỗi giá trị. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thu hút các dự án lớn, tạo động lực tăng trưởng mới.

Hai là, phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với kinh tế. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản để trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng thương hiệu Huế - Thành phố di sản, Thành phố lễ hội, trung tâm du lịch mang tầm khu vực. Đồng thời, phát triển y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo đa ngành, chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Ba là, củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, phát huy vị thế, vai trò Huế trên bản đồ khu vực và thế giới.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, dân vận, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tạo sự chuyển biến thực chất về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ Nhân dân.

Năm là, xây dựng chính quyền liêm chính, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển. Tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy hai cấp, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, cung cấp dịch vụ công thuận tiện, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của một đô thị di sản, thông minh, bền vững.

Song song với đó, thành phố sẽ tập trung ba khâu đột phá: Cơ chế, chính sách, huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; khai thác lợi thế đô thị di sản để phát triển du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tôi mong rằng đội ngũ cán bộ trẻ sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, có khát vọng cống hiến, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chúng ta cần một thế hệ cán bộ vừa thấm nhuần truyền thống văn hóa, lịch sử Huế, vừa tiếp cận, làm chủ tri thức mới, công nghệ mới, có tầm nhìn hội nhập quốc tế, có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực mũi nhọn.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!

ĐỨC QUANG (thực hiện)