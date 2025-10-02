Con đường phía trước rộng mở với nhiều kỳ vọng và niềm tin

Ông Phan Ngọc Thọ

Ông Phan Ngọc Thọ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (nay là Thành ủy Huế): Một nhiệm kỳ bứt phá, một Huế luôn mới mẻ

Với vai trò là thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng của quốc gia, Huế cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo để bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên đất nước đang vươn mình mạnh mẽ.

Huế được sinh ra từ văn hóa và con người, vì thế con đường phát triển cũng phải bắt nguồn từ chính văn hóa và con người. Đó là kinh tế tri thức, là nền tảng văn hóa đặc sắc của đất Cố đô. Phát triển dựa trên thế mạnh đặc thù ấy không chỉ là sự lựa chọn tất yếu, mà còn là sức mạnh nội lực quan trọng để Huế khẳng định vị thế trong thời kỳ mới.

Những giá trị văn hóa mà Huế đang gìn giữ cần được khơi dậy thành nguồn lực của kinh tế văn hóa, kinh tế sáng tạo; biến danh hiệu thành thương hiệu, di sản thành tài sản. Chỉ khi làm được điều đó, Huế mới vừa bảo tồn vừa phát huy được di sản, để niềm tự hào văn hóa của người dân trở thành nguồn lợi và thu nhập cho chính họ.

Con người Huế mãi là tài sản vô giá của vùng đất Cố đô. Nguồn lực nội tại ấy sẽ trở nên vô tận khi biết quy tụ, khơi dậy lòng tự hào và khát vọng cống hiến. Người Huế cần được tạo cơ hội để tri ân tiền nhân, trả nghĩa mảnh đất Thần Kinh đã cho họ hình hài và danh xưng mà ai cũng tự hào.

Xây dựng một “xứ sở hạnh phúc” là mục tiêu xuyên suốt, để mọi thành quả, mọi phúc lợi đều hướng tới người dân. Lan tỏa “Giấc mơ Huế” sẽ khơi dậy sự đồng thuận, khát vọng chung tay của toàn xã hội. Trong đó, thực hành văn hóa Huế gắn liền với nếp sống văn minh đô thị phải trở thành yêu cầu cấp bách, giúp người dân thêm vững vàng trong tâm thế tự hào “người Huế”. Song song với đó, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cần gắn với việc hoàn thiện các tiêu chí xã, phường sau sắp xếp, bảo đảm phát triển hài hòa và bền vững.

Bên cạnh văn hóa, Huế phải chủ động nắm bắt xu thế chuyển đổi số. Kinh tế số gắn liền với xã hội số sẽ là động lực, là nguồn lực quan trọng trong hành trình phát triển. Đồng thời, một cơ chế đặc thù dành cho đô thị đặc thù sẽ là cú hích để Huế vừa bảo tồn, khai thác giá trị văn hóa, vừa mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào kinh tế xanh, kinh tế tri thức.

Thời khắc của Huế đã điểm. Con đường phía trước rộng mở với nhiều kỳ vọng và niềm tin: Một nhiệm kỳ bứt phá, một Huế luôn mới mẻ, năng động nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa trường tồn.

Nhà văn Lê Vũ Trường Giang

Nhà văn Lê Vũ Trường Giang: Xác định bản sắc lõi để Huế phát triển bền vững

Huế đã đạt bước tiến quan trọng khi quy mô kinh tế tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020. Tuy vậy, GRDP bình quân đầu người năm 2025 dự kiến chỉ đạt 3.200 USD, thấp hơn mức bình quân cả nước và cách xa các đô thị dẫn đầu.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, thành phố đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 5.800 - 6.000 USD, gần gấp đôi so với năm 2025. Đây là mục tiêu cao và thể hiện khát vọng. Nhưng điều quan trọng hơn con số chính là đời sống thực tế của Nhân dân. Họ mong sự ổn định, mức sống cao hơn; khả năng tiếp cận y tế, giáo dục, văn hóa, không gian công cộng tốt hơn nữa. Vì vậy, tăng trưởng phải đi cùng công bằng xã hội và sự hài lòng của người dân.

Một điều cần suy ngẫm là Huế đang đặt quá nhiều mục tiêu gắn với chữ “trung tâm”: Văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch... Khát vọng là đáng quý, nhưng nếu không có trọng tâm, dễ phân tán nguồn lực. Câu hỏi đặt ra: Đâu là bản sắc lõi của Huế, đâu là trục phát triển chính để hội tụ sức mạnh? Văn hóa và du lịch là đặc thù không thể thay thế. Y tế chuyên sâu và giáo dục chất lượng cao là lợi thế bổ trợ. Khi kết hợp hài hòa, Huế có thể trở thành mô hình đô thị di sản - sáng tạo - y tế - giáo dục độc đáo.

Để hiện thực hóa, thành phố cần đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đồng thời, ban hành chính sách đột phá để thu hút nhân tài, nhà đầu tư chiến lược, chuyển giao tri thức. Huế chỉ thật sự là “trung tâm” khi trở thành điểm đến và điểm xuất phát của trí tuệ, sáng tạo, hội nhập.

Một điểm đáng chú ý khác là báo cáo chính trị đã dành sự quan tâm đặc biệt cho văn học, nghệ thuật. Đây là điều rất đáng trân trọng, bởi văn hóa và sáng tạo chính là động lực lâu dài của phát triển. Việc khuyến khích sáng tác những tác phẩm giá trị về quê hương, con người Huế thể hiện tầm nhìn đúng đắn: Biến ký ức đô thị, bản sắc vùng miền thành tài nguyên văn hóa bền vững.

Đặc biệt, cơ chế “đặt hàng sáng tác” là bước đi mới, thể hiện sự chủ động. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc nhiều vào sự độc lập sáng tạo của văn nghệ sĩ và cơ chế thẩm định khách quan, minh bạch. Nếu làm tốt, Huế sẽ có thêm tác phẩm đỉnh cao, đại diện cho bản sắc vùng đất. Nếu chưa tốt, nguy cơ hành chính hóa, khuôn sáo, thiếu sức sống là điều không thể xem nhẹ. Vì vậy, chính sách này cần quy định rõ ràng, linh hoạt, vừa khuyến khích sáng tạo, vừa tôn trọng tự do nghệ thuật.

Ba mũi nhọn then chốt: Tăng trưởng kinh tế gắn công bằng xã hội; xác định rõ trục phát triển và bản sắc lõi; cùng chính sách văn hóa - nghệ thuật mang tính đột phá. Đây chính là con đường để Huế khẳng định vị thế thành phố trực thuộc Trung ương.

Một Huế thịnh vượng, nhân văn, sáng tạo và hội nhập là khát vọng của Đảng bộ và Nhân dân. Từ niềm tin ấy, Huế sẽ tiếp tục tạo dựng giá trị và thành tựu mới trong nhiệm kỳ tới.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế: Gắn kết bộ đội biên phòng với cấp ủy, chính quyền và người dân

Trước tiên, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố yên tâm, phấn khởi quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội, cụ thể vào xây dựng BĐBP thành phố theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, vùng biển.

BĐBP luôn gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, tiếp tục triển khai các dự án, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp đồng bào nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức khoa học, áp dụng vào đời sống sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, bản làng giàu mạnh, yên vui.

Vận động và tổ chức cho đông đảo người dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tiếp tục xây dựng “nền biên phòng toàn dân” vững mạnh, gắn với thế trận “Quốc phòng toàn dân” thế trận “an ninh nhân dân”, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc nơi biên giới.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp khẳng định trách nhiệm và uy tín của mình trước Nhân dân, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; lãnh, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Có chính sách thu hút các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm…; quan tâm chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới.

Tin rằng, Đại hội sẽ đưa ra những chủ trương nhằm tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa BĐBP với cấp ủy, chính quyền và người dân.

Anh Nguyễn Thanh Hoài

Anh Nguyễn Thanh Hoài, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố: Tuổi trẻ sẵn sàng đồng hành, xung kích, sáng tạo và cống hiến

Với vai trò là Bí thư Thành đoàn, đồng thời đại diện tiếng nói của đoàn viên, thanh niên toàn thành phố, bản thân tôi mang trong mình niềm tin và kỳ vọng sâu sắc vào sự kiện chính trị quan trọng này.

Kỳ vọng đầu tiên là về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Chúng tôi mong rằng, Đại hội sẽ có những định hướng đột phá để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, hiện đại, nhân văn. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khát vọng cống hiến cho thanh niên. Với truyền thống là một trong những trung tâm giáo dục - đào tạo lớn của cả nước, Huế cần tiếp tục trở thành nơi hun đúc tri thức, văn hóa và nhân tài trẻ cho cả khu vực và quốc gia.

Kỳ vọng thứ hai là về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ. Thanh niên Huế có tiềm năng, khát vọng và nhiều ý tưởng sáng tạo, song vẫn cần thêm cơ chế và nguồn lực để hiện thực hóa. Chúng tôi mong Đại hội sẽ xác định rõ chỉ tiêu, chính sách cụ thể hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, không gian sáng tạo trẻ và các mô hình chuyển đổi số. Qua đó, thanh niên Huế có điều kiện biến ý tưởng thành sản phẩm, tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố trực thuộc Trung ương.

Kỳ vọng thứ ba là về việc làm, an sinh và phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng, bảo vệ thành phố. Chúng tôi mong các nghị quyết của Đại hội sẽ quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết việc làm bền vững cho thanh niên; đặc biệt trong những lĩnh vực mũi nhọn như dịch vụ, du lịch, công nghệ thông tin, y tế và công nghiệp văn hóa. Đồng thời, cần có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trẻ, tạo điều kiện để họ cống hiến, trưởng thành và khẳng định bản thân ngay trên quê hương mình.

Tuổi trẻ luôn sẵn sàng đồng hành, xung kích, sáng tạo, cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết để biến nghị quyết của Đại hội thành hiện thực, góp phần xây dựng Huế ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế của mình.

Bà Phạm Thị Diệu Huyền

Bà Phạm Thị Diệu Huyền, Công ty TNHH Mộc Truly Huế: Xây dựng hệ sinh thái đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

Trong suốt hơn 5 năm khởi nghiệp, Mộc Truly Huế nhận được sự đồng hành rất lớn từ phía chính quyền địa phương, các sở, ngành. Mộc Truly Huế đang nỗ lực để có thể đưa sản phẩm đặc sản Huế đi xa hơn, tham gia vào các chuỗi cung ứng lớn.

Chúng tôi mong rằng, thành phố, các sở, ngành sẽ tiếp tục có những các chính sách đồng hành, hỗ trợ không chỉ với riêng Mộc Truly Huế mà cả cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhất là các DN khởi nghiệp; để DN không chỉ khẳng định được vị thế của mình mà còn có thể đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của Huế và của đất nước.

Đồng thời, mong muốn công tác hỗ trợ DN nói chung và hỗ trợ các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương nói riêng sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Các chương trình hỗ trợ có thể bám sát thực tế những khó khăn của DN như bài toán thị trường, giá cả, sức cạnh tranh, các xu hướng kinh doanh mới để các sản phẩm “Made in Huế” không chỉ có chỗ đứng mà thương hiệu có thể vươn xa.

Cùng với khung chính sách, việc xây dựng được hệ sinh thái hỗ trợ DN mà ở đó, các DN khởi nghiệp có thể hỗ trợ lẫn nhau; các hội, hiệp hội trong hệ sinh thái có thể đồng hành, sử dụng sản phẩm của nhau; hay các DN lớn có thể hỗ trợ DN nhỏ cũng rất cần thiết. Việc hoàn thiện chính sách đến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ DN sẽ không chỉ tạo nên sự gắn kết bền vững, thúc đẩy DN phát triển, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Huế với các địa phương trong và ngoài khu vực.

Ông Lê Quý Hoàng

Ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV: Chú trọng đào tạo tay nghề, nâng cao thu nhập cho công nhân lao động

Một trong những kỳ vọng lớn mà chúng tôi gửi gắm đến Đại hội lần này là việc thành phố tiếp tục quan tâm, ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp mũi nhọn. Trong đó, công nghiệp thời trang và công nghiệp hỗ trợ dệt may cần được xác định là hướng đi chiến lược, gắn với mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm dệt may của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây không chỉ là cơ hội để phát triển kinh tế mà còn mở ra hàng vạn việc làm cho người lao động (NLĐ) địa phương, tạo chuỗi giá trị bền vững cho ngành công nghiệp chủ lực của thành phố.

Chúng tôi mong muốn Đại hội tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt của đội ngũ công nhân. Công nhân không chỉ là những người trực tiếp làm ra của cải vật chất mà còn góp phần quan trọng định hình sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Việc coi trọng, phát huy vai trò công nhân sẽ là chìa khóa để Huế phát triển hài hòa, bền vững, trong đó phát triển kinh tế luôn gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội.

Một vấn đề khác luôn được NLĐ đặc biệt quan tâm là việc làm ổn định và thu nhập ngày càng nâng cao. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, yêu cầu thị trường lao động ngày càng khắt khe, công nhân phải giỏi tay nghề, nắm vững công nghệ. Thành phố cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng, nhất là tại các khu công nghiệp. Nâng cao tay nghề và trang bị kiến thức mới sẽ giúp NLĐ chủ động thích ứng với sản xuất hiện đại, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.

Công nhân cũng kỳ vọng thành phố sẽ chú trọng hơn nữa đến hệ thống an sinh xã hội. Nhà ở cho công nhân, cùng các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục là hết sức cấp thiết. Một môi trường sống và làm việc tốt sẽ giúp NLĐ yên tâm gắn bó lâu dài, từ đó cống hiến hết mình cho sự phát triển chung. Những khu nhà ở khang trang, những thiết chế văn hóa đầy đủ, nơi công nhân có thể sinh hoạt, vui chơi, học tập cùng gia đình, chính là minh chứng cụ thể cho sự chăm lo chu đáo của thành phố.

Chúng tôi mong rằng tiếng nói, nguyện vọng của công nhân ngày càng được lắng nghe, tôn trọng. Việc NLĐ được tham gia nhiều hơn vào quá trình hoạch định, triển khai chính sách sẽ giúp các chủ trương đi sát với thực tiễn đời sống, đáp ứng đúng nhu cầu, tạo sự đồng thuận xã hội. Những kiến nghị, đề xuất của công nhân không chỉ dừng lại ở lời nói, mà cần được cụ thể hóa thành hành động, thành chính sách thiết thực để cải thiện đời sống và môi trường làm việc.