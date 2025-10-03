Đại hội của đổi mới và khát vọng phát triển

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Anh Tuấn, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Các đồng chí nguyên UVTW Đảng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu IV; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế); các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo tỉnh/thành bạn…

Về phía TP. Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; các đồng chí UVTV Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang biểu dương, đánh giá cao những thành quả Đảng bộ TP. Huế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua

Niềm tin và kỳ vọng

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu khẳng định sự hiện diện của các đại biểu, khách quý là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để Đại hội thành công, tiếp thêm sức mạnh cho hành trình phát triển của thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng bức ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn Ca kịch Huế tại Phủ Chủ tịch năm 1960", chúc mừng Đại hội

Theo Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu, thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 44 đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội thành công. Có thể khẳng định rằng, đại hội đảng bộ các cấp vừa qua là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, biểu hiện sức mạnh tổng hợp và trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân.

Các văn kiện, báo cáo trình Đại hội là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thành phố.

5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó lường; thiên tai, dịch bệnh đã tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố với khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chuyển mình mạnh mẽ, kiên định trong chiến lược phát triển bền vững, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự Đại hội

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực lợi thế có bước phát triển. Kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, ngày càng hiện đại. Nhiều công trình quy mô lớn, mang tầm cỡ quốc gia và khu vực được triển khai và đưa vào hoạt động; hệ thống đô thị phát triển nhanh; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, sạch đẹp.

Các trung tâm lớn của cả nước về văn hoá - du lịch và y tế chuyên sâu tiếp tục khẳng định vị trí, thương hiệu; trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ được tập trung xây dựng, phát triển. Bản sắc văn hóa Huế, con người Huế được chú trọng giữ gìn, phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Công tác xây dựng chính quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật. Bộ máy chính quyền 2 cấp được tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Nội bộ đoàn kết, xã hội đồng thuận, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tốc độ tăng trưởng còn chậm, quy mô kinh tế còn nhỏ, GRDP bình quân đầu chưa đạt kế hoạch đề ra, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu cho biết, Đại hội sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện đúng phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện Trung ương, văn kiện Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI trình Đại hội; trong đó, tập trung thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp có tính đột phá để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Một nội dung quan trọng của Đại hội là lựa chọn các đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín với tổ chức đảng và Nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí nguyện vọng của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Đại hội lần này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố trên chặng đường phát triển mới - chặng đường của đổi mới tư duy, nâng tầm khát vọng và phát huy mạnh mẽ nội lực. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo để đóng góp vào việc hoạch định những quyết sách đúng đắn để đưa thành phố Huế phát triển theo hướng "Xanh - Thông minh - Giàu bản sắc", xứng đáng với vị thế của một thành phố anh hùng, thành phố di sản, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu cho biết, Đại hội sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện đúng phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”

Sau diễn văn khai mạc, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Theo đó, Đại hội triệu tập 400 đại biểu chính thức bảo đảm đủ tư cách theo đúng quy định của Đảng, trong đó, đại biểu đương nhiên 46 đại biểu đồng chí, đại biểu được bầu 18 đồng chí, đại biểu được chỉ định 336 đồng chí. 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí kết quả thẩm tra theo báo cáo.

Hướng đến tương lai xanh - thông minh - giàu bản sắc

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương cho biết, sau 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, TP. Huế đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo chính trị chỉ rõ, trong bối cảnh thế giới và trong nước nhiều biến động, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 7,54%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước; thu nhập bình quân đầu người 3.200 USD; 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Thành phố đã khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của quốc gia và quốc tế, đồng thời giữ vai trò một cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Sau quá trình dài nỗ lực, mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trở thành hiện thực, mở ra cơ hội và động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố toàn diện. Công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái được triển khai quyết liệt. Bộ máy hành chính tinh gọn hơn 30% sau sắp xếp. Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tạo sự đồng thuận xã hội.

Về kinh tế, cơ cấu dịch chuyển đúng hướng, dịch vụ chiếm gần 50% GRDP. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, năm 2025 đón 6 triệu lượt khách, trong đó 2,4 triệu khách quốc tế. Công nghiệp - xây dựng duy trì tăng trưởng 8,1%/năm với nhiều dự án quy mô lớn như Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với kinh tế biển và đầm phá, tạo sinh kế bền vững. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 đạt 64.500 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong quy hoạch và phát triển đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 66,3%. Nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành: Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan, cầu Nguyễn Hoàng, cảng du lịch Chân Mây… Đề án di dời dân cư Khu vực I Kinh thành Huế cơ bản hoàn thành, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố có 8 di sản được UNESCO ghi danh; Festival Huế ngày càng chuyên nghiệp, khẳng định thương hiệu “Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”. Lĩnh vực y tế tiếp tục phát triển, Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y Dược Huế khẳng định vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước. Giáo dục toàn diện được nâng cao, Đại học Huế là trung tâm đào tạo lớn miền Trung. Khoa học - công nghệ và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả, Huế liên tục nằm trong top đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số.

Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,15%, huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia; hằng năm tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động...

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế mở rộng với gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần quảng bá hình ảnh Huế ra thế giới.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: GRDP bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch; du lịch thiếu sản phẩm mang tính đột phá; công nghiệp quy mô nhỏ, công nghệ cao phát triển chậm; nông nghiệp sạch, hữu cơ chưa mạnh; khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô chưa phát huy vai trò động lực...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Từ thực tiễn, Đảng bộ thành phố rút ra 5 bài học kinh nghiệm then chốt: Kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bám sát chỉ đạo của Trung ương, linh hoạt vận dụng chính sách đặc thù; đột phá đổi mới tư duy, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm ngay từ đầu.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, báo cáo chính trị nêu rõ phương hướng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Huế phát triển theo hướng xanh – thông minh – giàu bản sắc.

Thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân cả nước, phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD vào năm 2030. Tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc; xây dựng đô thị thông minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc Cố đô.

Đặc biệt, Huế chú trọng phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển; mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết vùng; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia. Đồng thời, nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong mọi tình huống.

35 năm kể từ ngày tái lập tỉnh (1989 – 2025), Huế đã vươn mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với vị thế ngày càng được khẳng định trong nước và quốc tế. Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới với niềm tin và khát vọng xây dựng Huế trở thành đô thị xanh – thông minh – giàu bản sắc, xứng đáng là trung tâm văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục – đào tạo của cả nước và khu vực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI

5 định hướng lớn cho Huế trong giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, chu đáo về văn kiện và nhân sự của Thành ủy Huế, bám sát các quan điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đảng bộ và Nhân dân thành phố Huế đã đoàn kết, nỗ lực triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, sau một quá trình nỗ lực, từ ngày 1-1-2025, Thừa Thiên Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, hiện thực hóa khát vọng nhiều năm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. “Đây là dấu son mở ra giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn cho Huế”, Đại tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng lưu ý Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém đã được kiểm điểm. “Phải nói hết sự thật, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề ra giải pháp khắc phục dứt điểm, không để tồn tại kéo dài”, đồng chí Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Theo Bộ Chính trị, Huế bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với yêu cầu mới: đồng bộ tái cấu trúc tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội gắn với mô hình chính quyền hai cấp; và đặc biệt, phải chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”, thành quả đo đếm được, đi vào từng gia đình, từng người dân.

Đồng chí Lương Tam Quang khẳng định: “Huế sau bước chuyển mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phải không chỉ mang lại lợi ích nhiều hơn cho nhân dân, mà còn khẳng định vai trò, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của quốc gia”.

Đồng chí Lương Tam Quang nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Huế cần triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thứ hai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp. Sau 3 tháng triển khai, bộ máy cơ bản ổn định, song vẫn còn điểm nghẽn về cơ cấu, biên chế, năng lực cán bộ cấp xã, hạ tầng chuyển đổi số…

Các đại biểu tham dự đại hội

Thứ ba, tạo đột phá về phát triển kinh tế. Thành phố cần phát triển mạnh kinh tế di sản gắn với du lịch, chuyển hóa không gian di sản thành động lực tăng trưởng; đẩy mạnh kinh tế biển bền vững, khai thác lợi thế Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Vườn quốc gia Bạch Mã. Đồng thời, Huế phải phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu “Huế - Thành phố văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc Đông Nam Á”; đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh.

Thứ tư, chăm lo nâng cao đời sống người dân, thực hiện an sinh xã hội bền vững. Huế cần chú trọng chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, giáo dục kỹ năng số, chăm lo cho vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện các giải pháp nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho Nhân dân; xây dựng chính quyền kiến tạo, minh bạch, hiện đại, cải cách thủ tục hành chính tối đa...

Thứ năm, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Huế phải xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm an ninh cơ sở, phòng chống tội phạm, ma túy; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; đồng thời quảng bá hình ảnh “Huế xanh - thông minh - giàu bản sắc” ra quốc tế, tranh thủ nguồn lực cho phát triển.

Đại biểu nghiên cứu tài liệu tại Đại hội

Bên cạnh thảo luận văn kiện, Đại hội còn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Ban Chấp hành khóa mới phải là tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, gắn bó mật thiết với Nhân dân”. Đồng thời bày tỏ tin tưởng sâu sắc: Với khát vọng đổi mới, ý chí vươn lên mạnh mẽ, sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, cùng sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự đồng hành, hỗ trợ của các địa phương bạn, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Huế sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, xây dựng Huế phát triển theo hướng “xanh - thông minh - giàu bản sắc”, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đảng bộ, Nhân dân TP. Huế và toàn thể Đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Huế ngày nay online sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến Đại hội.