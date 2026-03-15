Lãnh đạo và cán bộ Ủy ban bầu cử thành phố theo dõi tiến độ bầu cử

Tại Trung tâm điều hành của Ủy ban bầu cử thành phố, các đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã theo dõi, nắm tình hình và cập nhật kết quả bầu cử từ các địa phương.

Theo Ủy ban bầu cử thành phố Huế, tính đến 19 giờ ngày 15/3, toàn thành phố có 969.459/969.491 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,997%. Nhiều khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao ngay trong buổi sáng. Với kết quả nói trên, TP. Huế thuộc tốp các tỉnh thành có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất toàn quốc.

Ngay từ sáng sớm, cử tri tại nhiều địa phương đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại các điểm bầu cử, công tác đón tiếp, hướng dẫn cử tri, kiểm tra thông tin và phát phiếu bầu được các tổ bầu cử thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, thuận tiện cho cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Lãnh đạo và cán bộ Ủy ban bầu cử thành phố họp, tổng hợp tình hình bầu cử trên địa bàn cuối ngày 15/3

Trong suốt ngày bầu cử, các lực lượng phục vụ bầu cử phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tại các khu vực bỏ phiếu. Những cử tri bận công việc trong ngày cũng tranh thủ thời gian buổi chiều và trước giờ kết thúc bỏ phiếu để đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, các tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại phòng bỏ phiếu theo quy định. Việc kiểm phiếu được thực hiện công khai, đúng trình tự và chỉ do các thành viên tổ bầu cử thực hiện; những người được phép chứng kiến việc kiểm phiếu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo về Ủy ban bầu cử các cấp để tiếp tục các bước theo quy trình, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri.