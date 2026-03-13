  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 13/03/2026 17:17

Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Từ Blouse trắng đến giọt máu hồng”

HNN.VN - Chiều 13/3, Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP. Huế tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Từ Blouse trắng đến giọt máu hồng”, thu hút lãnh đạo và đông đảo cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên ngành y tế tham gia.

Thành phố Huế đạt 97% kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2025Lan tỏa nghĩa cử hiến máu của cán bộ và sinh viên ngành y TP. HuếGần 400 cán bộ, y bác sĩ tham gia hiến máu tình nguyện trong những ngày đầu năm mới

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế tham gia hiến máu tại chương trình 

Tham dự và chỉ đạo chương trình có PGS.TS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Từ khi phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Nhiều đoàn viên thanh niên, cán bộ y tế và người lao động đã chủ động đăng ký tham gia hiến máu với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Không khí tại điểm hiến máu diễn ra sôi nổi, trật tự và an toàn với sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên và lực lượng đoàn viên thanh niên.

Sau quá trình kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm và hiến máu theo đúng quy trình chuyên môn, chương trình đã tiếp nhận trên 100 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu ban đầu đề ra. Toàn bộ lượng máu thu nhận sẽ được chuyển về ngân hàng máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Đây là nguồn bổ sung quan trọng trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ khám chữa bệnh ngày càng tăng, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu, tai nạn hoặc phẫu thuật.

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên Sở Y tế 

Theo Ban tổ chức, hiến máu tình nguyện không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ ngành y. Những “giọt máu hồng” được trao đi là sự sẻ chia quý giá, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang cần truyền máu. Đồng thời, chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.

Thông qua hoạt động này, Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP. Huế tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đội ngũ cán bộ, đoàn viên ngành y tế còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
hiến máuy tếthanh niên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường an ninh y tế toàn cầu

Hai Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của châu Âu (ECDC) và châu Phi (Africa CDC) vừa ký kết bản ghi nhớ đầu tiên chính thức hóa hợp tác giữa hai cơ quan.

Tăng cường an ninh y tế toàn cầu
Lan tỏa nghĩa cử hiến máu của cán bộ và sinh viên ngành y TP. Huế

Sáng 8/3, Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Đoàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống Trường Đại học Y - Dược tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Lan tỏa nghĩa cử hiến máu của cán bộ và sinh viên ngành y TP Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top