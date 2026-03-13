Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Từ Blouse trắng đến giọt máu hồng”

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế tham gia hiến máu tại chương trình

Tham dự và chỉ đạo chương trình có PGS.TS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Từ khi phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Nhiều đoàn viên thanh niên, cán bộ y tế và người lao động đã chủ động đăng ký tham gia hiến máu với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Không khí tại điểm hiến máu diễn ra sôi nổi, trật tự và an toàn với sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên và lực lượng đoàn viên thanh niên.

Sau quá trình kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm và hiến máu theo đúng quy trình chuyên môn, chương trình đã tiếp nhận trên 100 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu ban đầu đề ra. Toàn bộ lượng máu thu nhận sẽ được chuyển về ngân hàng máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Đây là nguồn bổ sung quan trọng trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ khám chữa bệnh ngày càng tăng, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu, tai nạn hoặc phẫu thuật.

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên Sở Y tế

Theo Ban tổ chức, hiến máu tình nguyện không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ ngành y. Những “giọt máu hồng” được trao đi là sự sẻ chia quý giá, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang cần truyền máu. Đồng thời, chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.

Thông qua hoạt động này, Đoàn Thanh niên Sở Y tế TP. Huế tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đội ngũ cán bộ, đoàn viên ngành y tế còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.