Mở ra quyết tâm mới từ các đại hội cơ sở

HNN.VN - Sáng 27/8, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; các UVTV Thành ủy; cùng Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Trưởng ban Tổ chức của các xã, phường và các Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ.

Đánh giá toàn diện công tác tổ chức đại hội

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh: Hội nghị nhằm đánh giá khách quan, toàn diện việc chỉ đạo và tổ chức đại hội các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, chỉ ra kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh cho biết, toàn Đảng bộ TP. Huế có 44 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (40 xã, phường cùng các đảng bộ cơ quan, công an, quân sự). Tính đến 15/8/2025, 100% đại hội đã hoàn thành theo tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị.

Theo ông Minh, các đại hội được chuẩn bị nghiêm túc từ văn kiện, chương trình điều hành đến thảo luận. Đoàn chủ tịch phát huy trách nhiệm, điều hành khoa học, linh hoạt; nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, tâm huyết, tập trung vào phương hướng phát triển địa phương và giải pháp xây dựng Đảng.

Công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, tuân thủ quy chế. Kết quả bầu cử đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Sau đại hội, các cấp ủy khóa mới đã kịp thời họp phiên đầu tiên, thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình toàn khóa, triển khai nghị quyết vào thực tiễn.

Ông Minh đánh giá, nghị quyết đại hội các đảng bộ đều được thông qua với sự đồng thuận cao, thể hiện quyết tâm chính trị trong giai đoạn mới.

Bên cạnh kết quả, một số hạn chế vẫn tồn tại: Công tác tuyên truyền ở vài đơn vị chưa sâu rộng; báo cáo chính trị còn dài, chỉ tiêu phát triển chưa sát thực tiễn; không khí thảo luận đôi lúc chưa sôi nổi, còn nặng thành tích, thiếu giải pháp đột phá.

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Nguyên nhân chủ yếu do nhiều đảng bộ mới thành lập sau sáp nhập hành chính nên thiếu kinh nghiệm, đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội quan trọng. Một số cấp ủy chưa nghiên cứu kỹ văn bản chỉ đạo, dẫn đến lúng túng trong điều hành đại hội.

Từ thực tiễn, ông Minh rút ra bài học: Phải nghiên cứu, quán triệt sớm và kỹ lưỡng chỉ đạo của cấp trên; tăng cường vai trò chỉ đạo của Ban Thường vụ và sự phối hợp của cơ quan tham mưu; báo cáo chính trị cần thẳng thắn, xác định rõ giải pháp đột phá; công tác điều hành phải được chuẩn bị kỹ, lường trước tình huống; việc bầu cử nên giao cho cán bộ am hiểu, có kinh nghiệm.

Quyết tâm cho chặng đường mới

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều tham luận từ các đảng ủy xã, phường, tập trung vào đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đại hội; xây dựng văn kiện sát thực tiễn, phát huy trí tuệ tập thể; tăng cường dân chủ, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng…

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn đề nghị các đảng bộ tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ: Ban hành và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; sử dụng hiệu quả phương tiện, tài sản; rà soát chế độ nghỉ việc theo quy định; bố trí cán bộ hợp lý; chú trọng các chỉ số cải cách hành chính công; tăng cường quy chế phối hợp giữa các địa phương.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn đề nghị tập trung một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp; sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan tham mưu.

Ông Phạm Đức Tiến khẳng định: “Thành công của đại hội các đảng bộ trực thuộc là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đề nghị các cấp ủy sau đại hội cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ khoa học, phù hợp thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, các cấp ủy cần quyết tâm cao trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy đồng bộ với sắp xếp hệ thống chính trị; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên.

Ông Phạm Đức Tiến cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, gắn chỉ tiêu này với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát…

“Các cấp ủy, tổ chức đảng cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm đô thị di sản, văn hóa, thông minh”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đề nghị.

Lê Thọ
