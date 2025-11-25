Tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn trên đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: HD

Ngày 6/12, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 15 (cơn bão Koto). Đồng thời theo dự báo của Cục khí tượng thủy văn thì trong tháng 12/2025 sẽ xuất hiện tiếp tục 1-2 cơn bão trên biển Đông và có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung và Nam Trung bộ, gây mưa lớn nguy cơ hình thành cung trượt làm tiếp tục gây sạt lở trên tuyến cao tốc.

Mặc dù Ban QLDA đường Hồ Chí Minh vẫn bố trí người và thiết bị để theo dõi ứng trực kịp thời xử lý, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn việc không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nếu lưu thông vào ban đêm. Do vậy, để đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến, Ban QLDA tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Theo đó, đối với đoạn Km50+700 - Km50+800 tiếp tục tổ chức thông tuyến 1 làn xe, bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24 giờ, các đoạn tuyến còn lại lưu thông với tốc độ tối đa 50km/giờ. Theo dõi trong khoảng 30 ngày (từ 6/12/2025 đến ngày 6/1/2026). Sau thời gian theo dõi, nếu đánh giá đủ điều kiện an toàn, sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe tại các vị trí này.

Ban QLDA phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) các địa phương điều tiết, phân luồng, cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến, thời điểm thực hiện bắt đầu từ 5 giờ ngày 6/12/2025 đến 17 giờ ngày 6/1/2026 và chỉ cho các phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến từ 5 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Sau thời gian trên sẽ đánh giá và có phương án thông xe trở lại bình thường.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng thông tin để người dân, các phương tiện chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp, an toàn và đề nghị Phòng CSGT, Công an các địa phương chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở, điều tiết người, phương tiện không đi vào các đoạn tuyến nêu trên.