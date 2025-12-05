  • Huế ngày nay Online
Tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra giám sát bếp ăn bán trú

HNN.VN - Chiều 6/12, Sở Y tế TP. Huế tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình tiên tiến đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn thành phố. Đây là chương trình phối hợp giữa Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, tăng cường kiểm soát rủi ro và tạo môi trường an toàn cho học sinh tiểu học.

Giữ thị trường nông sản trong bối cảnh mới12/17 bệnh nhân vụ ngộ độc thực phẩm ở phường Hương Trà đã xuất việnBảo đảm an toàn thực phẩm sau lũ tại các trường học

 Bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu Học Vĩnh Ninh

Theo báo cáo của Ban tổ chức, mô hình điểm được triển khai tại 5 trường tiểu học gồm: Thuận Thành, Vỹ Dạ, Xuân Phú, Trường An và Vĩnh Ninh. Mô hình được thực hiện với hai hình thức: nhà trường tự tổ chức bếp ăn và nhà trường hợp đồng nhân viên cấp dưỡng. Các nội dung trọng tâm tập trung vào khảo sát cơ sở vật chất, cập nhật kiến thức ATTP, hỗ trợ dụng cụ nhà bếp và ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình kiểm thực.

Kết quả triển khai cho thấy những chuyển biến rõ rệt. Đáng chú ý, 100% cán bộ quản lý, cán bộ y tế và nhân viên cấp dưỡng đạt chuẩn kiến thức ATTP, tăng mạnh so với mức 92,55% của năm 2024. Các cán bộ được bồi dưỡng kiến thức về mối nguy ô nhiễm thực phẩm, thực hành vệ sinh tốt trong chế biến và phương pháp nhận diện thực phẩm an toàn. Ngoài ra, đội ngũ cấp dưỡng cũng được hướng dẫn sử dụng thuốc thử Glugol để kiểm tra nhanh mức độ sạch của dụng cụ chế biến, góp phần giảm thiểu nhiễm khuẩn chéo.

Một trong những điểm nổi bật của mô hình năm nay là việc áp dụng phần mềm kiểm thực 3 bước, cho phép số hóa toàn bộ quy trình từ ghi nhận nguồn gốc thực phẩm, kiểm tra trước - trong - sau chế biến đến lưu mẫu. Việc ứng dụng công nghệ giúp tiết kiệm thời gian cho nhà trường, đồng thời tăng tính minh bạch và hỗ trợ ban giám hiệu giám sát hiệu quả hơn. Hệ thống bảng tên, áp phích tuyên truyền đồng bộ được trang cấp nhằm chuẩn hóa khu vực bếp, tạo môi trường làm việc khoa học, sạch sẽ.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của mô hình trong bối cảnh công tác đảm bảo ATTP đang được xã hội quan tâm sâu sắc. “Việc triển khai mô hình không chỉ tăng cường năng lực cho cán bộ mà còn giúp các trường thực hiện nghiêm quy định pháp luật, cải thiện điều kiện bếp ăn và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số. Đây là nền tảng để xây dựng niềm tin với phụ huynh, hướng đến mục tiêu ‘Bữa ăn học đường an toàn - học sinh khỏe mạnh’”, bác sĩ Hảo nói.

Sở Y tế kiểm tra quy trình chế biến thực phẩm tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Phú Hòa 

Bên cạnh những kết quả đạt được, mô hình vẫn đối mặt với một số khó khăn: một số bếp ăn còn hạn chế về diện tích, thiếu một số trang thiết bị đạt chuẩn; khu vực ăn uống của học sinh chưa được phân chia hợp lý. Qua giám sát thực tế, vẫn phát hiện một số yếu tố nguy cơ trong thực phẩm đầu vào, cho thấy cần tiếp tục siết chặt các khâu kiểm định, bảo quản và chế biến.

Từ thực tiễn triển khai, Sở Y tế kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về ATTP, đặc biệt trong lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra hợp đồng chặt chẽ và cam kết chất lượng. Bên cạnh đó, các trường cần duy trì kiểm thực 3 bước theo đúng quy trình, định kỳ tập huấn cho đội ngũ cấp dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất và khu chế biến nhằm bảo đảm điều kiện vệ sinh.

Đối với các năm tiếp theo, Sở Y tế đề ra các giải pháp trọng tâm: tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra giám sát; duy trì ứng dụng công nghệ số trong quản lý bếp ăn; công khai thông tin về thực đơn, nguồn gốc thực phẩm để phụ huynh dễ dàng theo dõi; đồng thời kịp thời tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt, tạo động lực nhân rộng mô hình.

THANH HƯƠNG
an toàn thực phẩm trường học hội nghị
