Xe bán tải lao xuống suối sau va chạm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Cú va chạm mạnh khiến xe bán tải lao xuống dòng suối bên dưới. Ảnh: P.Đ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, xe tải chở hàng mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên đang di chuyển theo hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến km12+800 trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan thì bất ngờ mất phanh, không làm chủ được tốc độ. Chiếc xe đã lao vào xe bán tải Ford Ranger màu đỏ (chưa rõ biển kiểm soát) chạy cùng chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến xe bán tải bị hất văng qua lan can cầu và rơi xuống dòng suối bên dưới. Rất may, vụ tai nạn không gây tử vong; tuy nhiên một cụ bà đi trên xe bán tải bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu cùng với các nạn nhân khác. Hiện trường cho thấy chiếc xe bán tải bị biến dạng hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.