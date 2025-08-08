Phường Thanh Thủy, xã Lộc An: Hướng tới phát triển nhanh và bền vững

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại bội Đảng bộ phường Thanh Thủy

Đến dự đại hội có các ông: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các UVTV Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố…

Phường Thanh Thủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Thủy Dương, Thủy Phương và xã Thủy Thanh với diện tích tự nhiên 48,92 km2, dân số 43.569 người, có 33 tổ dân phố. Phường có vị trí thuận lợi nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, có Quốc lộ 1A từ phường Thủy Phương (cũ) đến phường Thủy Dương (cũ), tuyến đường sắt Bắc - Nam, đường tránh phía Tây thành phố Huế đi qua. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của phường giai đoạn 2021-2025 đạt trên 7.240 tỷ đồng; tổng thu ngân sách thực hiện 5 năm đạt trên 528 tỷ đồng (vượt kế hoạch đề ra). Thu nhập bình quân đầu người toàn phường đạt 79,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 0,34%...

Đảng bộ phường Thanh Thủy cũng đặt ra mục tiêu nhiệm kỳ mới, là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp... Phấn đấu đến năm 2030, phường không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 167,7 triệu đồng; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 10-12%; thu ngân sách đạt 12-14%/năm; tổng giá trị sản phẩm đạt gần 10.500 tỷ đồng... Mục tiêu cuối cùng xây dựng phường Thanh Thủy phát triển nhanh, bền vững và trở thành một phường trọng điểm phía Nam của thành phố Huế.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, phường Thanh Thủy là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có truyền thống yêu nước và văn hóa cội nguồn. Toàn Đảng bộ phải tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá đặc sắc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững, vừa hiện đại vừa giàu bản sắc văn hóa của vùng đất Cố đô Huế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Thanh Thủy tiếp tục đoàn kết, phát huy ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vận hội mới nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Từ đó, xây dựng phường phát triển về mọi mặt, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Cũng trong sáng 9/8, Đảng bộ xã Lộc An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự đại hội có UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân.

Ông Đặng Ngọc Trân (thứ ba, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lộc An

Xã Lộc An được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các xã Lộc An, Lộc Điền, Lộc Hòa của huyện Phú Lộc (cũ). Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã cũ trước đây và xã Lộc An ngày nay đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kinh tế trên địa bàn xã phục hồi, phát triển sau đại dịch COVID-19 và tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm năm 2025 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.251 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 9,44%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ (chiếm 40,74%), nông nghiệp (chiếm 30,03%), công nghiệp - xây dựng (chiếm 29,23%). Thu nhập bình quân đầu người 57 triệu đồng/năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2025 là 8,832 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.973,6 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 97,1%; có 28/29 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa…

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng điểm và 5 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Đồng thời, tạo đột phá trong cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền số; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân yêu cầu, xã Lộc An cần nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất tư tưởng, phát huy được những mặt mạnh, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Xã cần sớm hoàn thiện bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoạt động vì Nhân dân, phục vụ được yêu cầu của Nhân dân, hướng đến phát triển xã nông thôn mới nâng cao, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Trong phát triển kinh tế, xã Lộc An cần quan tâm khâu tổ chức thực hiện, biến những chủ trương, giải pháp đề ra thành các kế hoạch cụ thể để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ, đưa xã Lộc An phát triển nhanh, bền vững.