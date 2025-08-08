Chủ động hơn trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng nhân sự cấp ủy

Ông Nguyễn Bình Khiêm, đảng viên, cán bộ hưu trí

Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo, có thể thấy văn kiện đã đánh giá tương đối toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, và đề xuất nhiều nhóm giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, một trong những nội dung cần nhấn mạnh và làm rõ hơn, đặc biệt là trong bối cảnh đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay chính là công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là quy hoạch và bồi dưỡng nhân sự cấp ủy.

Bài học từ thực tiễn các nhiệm kỳ cho thấy, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và chủ động, sẽ dẫn đến tình trạng bị động, lúng túng trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng nhân sự tham gia cấp ủy.

Do đó, Dự thảo Báo cáo chính trị cần nhấn mạnh rõ hơn yêu cầu: Công tác quy hoạch, bồi dưỡng nhân sự cấp ủy phải đi trước một bước, bám sát yêu cầu thực tiễn, đặc biệt ở cấp xã - nơi trực tiếp thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như chịu tác động mạnh mẽ từ các thay đổi về tổ chức hành chính, địa giới và chức năng, nhiệm vụ.

Chỉ khi có quy hoạch chủ động, cấp ủy các cấp mới xây dựng được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, đảm bảo có nguồn cán bộ kế thừa có chất lượng, vừa “hồng” vừa “chuyên”, tránh tình trạng “vá víu”, bổ sung mang tính tình thế. Cùng với việc quy hoạch, công tác sàng lọc đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch cũng cần thực hiện chặt chẽ, minh bạch, dựa trên cơ sở đánh giá năng lực thực tiễn và phẩm chất đạo đức.

Để làm được điều đó, cấp ủy thành phố và cơ sở cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan có chức năng giám sát và kiểm tra trong Đảng và chính quyền, như: Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra Nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên, không để lọt vào quy hoạch những cá nhân không đủ phẩm chất chính trị, năng lực quản lý.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác tổ chức bộ máy cũng cần có những đổi mới phù hợp. Một trong những đề xuất đáng lưu tâm là thực hiện thí điểm luân chuyển cán bộ và kiêm nhiệm chức danh ở một số xã, phường.

Cụ thể, nên xem xét thực hiện mô hình: Bí thư Đảng ủy phường (xã), Chủ tịch UBND phường (xã) không phải là người địa phương, nhằm tăng tính khách quan, tránh biểu hiện “cục bộ địa phương”. Bên cạnh đó, có thể lựa chọn khoảng 30% xã, phường để thí điểm mô hình này, từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Sự gia tăng quy mô tổ chức Đảng tại các tổ dân phố sau sáp nhập đặt ra yêu cầu cần đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo ở cấp cơ sở. Với những tổ dân phố có quy mô từ 150 đảng viên trở lên (phần lớn là cán bộ hưu trí), việc thành lập đảng bộ bộ phận sẽ giúp phân cấp quản lý đảng viên hiệu quả hơn, giảm tải cho đảng ủy phường, đồng thời phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại địa bàn dân cư.

Sau khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện, một trong những khó khăn lớn là đội ngũ báo cáo viên cấp huyện không còn, ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền, đặc biệt ở những xã, phường mới có quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây. Do đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận thành phố cần khẩn trương xây dựng lại hệ thống báo cáo viên, đảm bảo về cả số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên toàn địa bàn.

Việc bổ sung, nhấn mạnh các nội dung trên trong Dự thảo Báo cáo chính trị không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp từ thực tiễn, mà còn giúp TP. Huế có thêm căn cứ quan trọng để đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng - yếu tố then chốt bảo đảm sự thành công của mọi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

(Ông Nguyễn Bình Khiêm, cán bộ hưu trí, trú tại phường Mỹ Thượng)