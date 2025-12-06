Thủ tướng: Tạo đà, tạo lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phiên họp đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; bão lũ xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề và nhiều rủi ro. Nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu “tác động kép” do các yếu tố bất lợi bên ngoài, thiên tai, mưa bão, lũ lụt vượt mức lịch sử, với 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương, trong đó hơn 400 người chết, hơn 700 người bị thương, hàng chục ngàn gia đình có nhà cửa bị hư hỏng, cuốn trôi; nhiều công trình hạ tầng hư hỏng; thiệt hại kinh tế gần 100 ngàn tỷ đồng, tương đương 0,7 - 0,8% GDP năm 2025.

Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng hành của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục bám sát thực tiễn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tháng 11 và 11 tháng năm 2025 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, tốt hơn, cao hơn tháng trước và cùng kỳ năm trước trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt gần 840 tỷ USD, tăng khoảng 17,2% so với cùng kỳ, xuất siêu ước đạt trên 20,5 tỷ đô la Mỹ (USD). Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng khoảng 553,25 nghìn tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 11 tháng đạt gần 33,7 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Nhiều địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên. Các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, năng lượng được đẩy nhanh tiến độ, với tổng số vốn đầu tư hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; trong 11 tháng năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ gần 6,8 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các địa phương. Chính phủ đã thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia để thúc đẩy đầu tư phát triển nhà ở xã hội; khởi công xây dựng 100 trường học liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; nhiều dự án vướng mắc kéo dài, trong tổng số gần 3000 dự án được tập trung xử lý tích cực, đạt kết quả bước đầu.

Đặc biệt, trước diễn biến thời tiết cực đoan gây ra bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều địa phương khu vực trung bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời, nhanh chóng, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ sớm, từ xa công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở, tái định cư cho tất cả các hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, nước cuốn trôi.

Các thành viên Chính phủ cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, nền kinh tế nước ta vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu gặp nhiều thách thức do tác động từ bên ngoài. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; tiến độ một số dự án trọng điểm và hoạt động du lịch, dịch vụ tại các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả khai thác dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, còn tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết. Tỷ lệ thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp phải thực hiện trực tuyến của một số bộ, cơ quan còn thấp. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… thường diễn biến phức tạp trong dịp cuối năm. Việc giải quyết ô nhiễm môi trường, không khí tại một số đô thị lớn còn chậm. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng… còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, nhấn mạnh 9 điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và 10 điểm sáng nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, với xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 11 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 11 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021-2025.

Bày tỏ chia sẻ với Nhân dân, các địa phương đã chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ kéo dài trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tinh thần tương thân, tương ái, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của đồng bào, chiến sỹ cả nước; đặc biệt là nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, sớm khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội và bảo đảm đời sống của người dân, các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương bị thiệt hại.

Nêu những bất cập, hạn chế, khó khăn, thách thức cần lưu ý; các nguyên nhân cả kết quả và hạn chế, khó khăn và bài học kinh nghiệm, về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành và Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 199-KL/TW của Trung ương ngày 10/10/2025 về kinh tế - xã hội năm 2025 - 2026, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong cuối năm 2025 và đầu năm 2026 - trước, trong và sau khi tổ chức Đại hội Đảng XIV.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt lưu ý, lãnh đạo tất cả các bộ, ngành, địa phương và công chức, viên chức cả nước phải làm việc hết trách nhiệm, sức lực; tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân. Đặc biệt là khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thành sửa chữa hơn 34 ngàn ngôi nhà của người dân bị hư hỏng do thiên tai trước ngày 31/12/2025, xây mới 1.628 ngôi nhà cho người dân bị mất nhà do thiên tai trước 30/1/2026, để Tết Nguyên đán mọi người có nhà, mọi nhà có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau; cùng với đó khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Quyết liệt thực hiện 10 nội dung trọng tâm

Trên cơ sở phân tích tình hình quốc tế và các nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện 10 nội dung trọng tâm. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung để bế mạc Kỳ họp Quốc hội thứ 10, các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đại hội thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững, trong đó tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Chỉ đạo tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; ban hành các Nghị định về thành lập, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút mạnh FDI, đầu tư tư nhân; triển khai kịp thời phân bổ chi tiết dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026. Đặc biệt, rà soát kỹ danh mục, tổ chức chu đáo Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án dịp 19/12/2025.

Về tiêu dùng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có giải pháp tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, nhất là thương mại điện tử; bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, khuyến mại, giảm giá, hội chợ, tận dụng cơ hội dịp cuối năm, lễ tết; rà soát, miễn giảm thuế, phí, lệ phí; quyết liệt phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Về xuất khẩu, phải tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, xuất khẩu, nhất là dịp cuối năm và đầu năm mới; tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng; đẩy nhanh tiến độ đàm phán, sớm ký kết các Hiệp định FTA với các đối tác đã có cam kết lãnh đạo cấp cao…; quyết liệt các giải pháp gỡ “Thẻ vàng” IUU trong năm 2025.

Chỉ đạo thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, khu thương mại tự do, các mô hình kinh doanh mới; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực mới như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo; tăng cường liên kết vùng, phát triển đô thị, bước đầu khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian biển.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 của Bộ Chính trị; đồng thời, khẩn trương trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch và nội dung các quy hoạch đã được phê duyệt phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mục tiêu tăng trưởng 2 con số; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhấn mạnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, Thủ tướng chỉ rõ, Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện hiệu quả phương án xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém; Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, chuẩn bị triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Nhắc thêm về khẩn trương khắc phục hậu quả và sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói; xử lý môi trường, khẩn trương khôi phục hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y.

Các địa phương chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống người dân; khẩn trương thống kê đầy đủ thiệt hại, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị ảnh hưởng gắn với chuẩn bị cho Tết với tinh thần “Mọi người có nhà, mọi nhà có Tết”.

Bên cạnh đó, rà soát, nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo sớm đối với thiên tai; tăng cường năng lực cộng đồng, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã về phòng chống thiên tai trong tình hình mới.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa, nhất là trong dịp Tết. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây 100 nghìn căn nhà trong năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc; góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Giao nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng nhắc nhở các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2025 và 5 năm 2021-2025; tạo thế, tạo đà, tạo lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.