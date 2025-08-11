Vai trò thanh niên trong xây dựng và phát triển thành phố thời kỳ mới

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

Tại mục II.2. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thuộc phần thứ hai “Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030”, anh Nguyễn Thanh Hoài đề xuất điều chỉnh câu: “Chăm lo xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện… có ý chí và khát vọng vươn lên” thành “Chăm lo giáo dục toàn diện thế hệ trẻ là một nhiệm vụ quan trọng, hướng tới việc hình thành một hình mẫu thanh niên thành phố Huế có lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống văn hóa, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, có trách nhiệm với xã hội, có ý chí và khát vọng vươn lên”.

Đồng thời, điều chỉnh câu: “Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng, phát triển thành phố” thành “Tiên phong trong lao động, học tập; sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Huế, con người Huế và không ngại bắt tay vào việc mới, việc khó để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”.

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, thay đổi như vậy bởi lẽ dân tộc Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Trong hành trình ấy, thanh niên không chỉ là lực lượng kế thừa mà còn là nhân tố quyết định tương lai đất nước. Vì vậy, công tác chăm lo giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ là hết sức quan trọng, đặc biệt là chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Anh Nguyễn Thanh Hoài cũng đại diện cho thế hệ trẻ của thành phố gửi gắm mong muốn đến đại hội: “Với vai trò là một đảng viên trẻ, tôi mong muốn trong thời gian đến, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến. Ðồng thời, sẽ luôn lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, mạnh dạn trao cho lớp trẻ những nhiệm vụ quan trọng, nặng nề hơn để phát huy mạnh mẽ sức mạnh, sự nhiệt huyết và trí tuệ của thế hệ tương lai trong xây dựng, phát triển thành phố và đất nước. Đối với các bạn đoàn viên, thanh niên, bản thân tôi có một thông điệp ngắn gọn gửi đến các bạn, rằng: “Hãy có trách nhiệm trước hết với bản thân mình, từ đó nỗ lực hoàn thiện bản thân và đóng góp cho cộng đồng, cho sự phát triển của quê hương, đất nước”.