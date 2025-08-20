  • Huế ngày nay Online
Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết xây dựng TP. Huế phát triển nhanh, bền vững

HNN.VN - Ngày 21/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân phát biểu tại hội nghị  

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII được chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc, bám sát thực tiễn, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, khát vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược. Hội nghị cũng được nghe các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm và sâu sắc của các vị nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; nguyên lãnh đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động qua các thời kỳ; thành viên các Hội đồng tư vấn của cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố với tinh thần xây dựng, vì sự phát triển chung của Đảng bộ và TP. Huế trong nhiệm kỳ tới.

Nhiều ý kiến góp ý đã tập trung vào các nội dung cốt lõi của Dự thảo văn kiện như: Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời đóng góp nhiều đề xuất cụ thể, thiết thực về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố Huế giai đoạn 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, với mục tiêu xây dựng TP. Huế phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị  

Kết luận hội nghị, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân khẳng định: Việc tổ chức các hội nghị góp ý rộng rãi, dân chủ, trách nhiệm là hết sức cần thiết để các tầng lớp nhân dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và hiến kế cho sự phát triển của quê hương. Những ý kiến tại hội nghị sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp đầy đủ, trung thực và gửi đến Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Hội nghị cũng đã cung cấp thêm thông tin về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam cùng kế hoạch tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện.

THÁI BÌNH
