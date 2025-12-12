Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn làm việc với Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm cho ông Andrew Khan sau buổi tiếp

Tại buổi làm việc, ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam trân trọng trước sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của thành phố Huế trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Andrew Khan cho biết, Carlsberg Việt Nam xác định miền Trung là khu vực đầu tư chiến lược, trong đó nhà máy bia Phú Bài đóng vai trò quan trọng. Nhà máy đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trọng yếu như: không phát sinh chất thải chôn lấp vào cuối năm 2025; 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế đối với toàn bộ sản phẩm chai, lon và keg vào năm 2026; và đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028. Carlsberg Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của thành phố Huế trong quá trình đầu tư, sản xuất – kinh doanh, cũng như trong việc triển khai các chương trình cộng đồng, văn hóa, thể thao tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, lâu dài của Carlsberg Việt Nam. Thành phố Huế luôn xem Carlsberg Việt Nam là “người bạn lớn”, là đối tác quan trọng trong quá trình đồng hành và phát triển, nhất là trong bối cảnh Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để Carlsberg Việt Nam tập trung đầu tư, sản xuất ổn định và lâu dài trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố cũng kỳ vọng Carlsberg Việt Nam sẽ tiếp tục vươn xa, góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu gắn với tinh thần “Đậm tình miền Trung – vươn tầm thế giới”, đồng hành cùng thành phố Huế trên chặng đường phát triển mới.