Nâng cao năng lực hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống

HNN.VN - Gần 100 cán bộ, công chức văn hóa - xã hội, nghệ nhân và bà con dân tộc Pa Cô đã tham dự chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Một cách nhìn toàn diện hơn về văn hóaTrái tim Pa Cô giữa đại ngànBản sắc Huế - Những yếu tố tạo thành một vùng văn hóa đặc biệt

 Các học viên tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: T.T

Chương trình do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tại TP. Huế ngày 16/12.

Tại đây các học viên được các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa - du lịch cung cấp nhiều thông tin thông qua những chuyên đề như: Đánh giá công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Pa Cô gắn với phát triển du lịch; Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Huế nói chung, xã A Lưới 1 nói riêng…

Ngoài chương trình tập huấn tại chỗ, học viên còn được tham gia trải nghiệm lễ hội tế thần nước của người Pa Cô diễn ra tại xã A Lưới 1 vào 2 ngày 17 và 18/12.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Cục về thực hiện Dự án 6 (Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719) nhằm bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương, hướng đến khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

N. MINH
Văn hóa trà Huế

Ngay giữa ngày đông giá lạnh, tại Cung Trường Sanh - Đại Nội, Liên hoan Trà Quốc tế 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Huế (từ 10 - 12/12/2025) nhằm tôn vinh văn hóa trà Việt, kết nối đối thoại giữa các nghệ nhân, nhà trà trong nước và quốc tế; khơi dậy sức sống mới cho ngành trà thông qua các sản phẩm truyền thống và sáng tạo. Đồng thời, tạo dựng không gian du lịch văn hóa và chăm sóc sức khỏe mang đậm bản sắc Việt, hòa quyện tinh thần Zen và lối sống chậm, góp phần xây dựng sản phẩm du lịch mới.

Văn hóa trà Huế
Huế trước thách thức phát triển đô thị và bảo tồn di sản

Từng là kinh đô dưới Triều Nguyễn, trải qua các gia đoạn lich sử, đến nay, Huế được xem là đô thị hiếm hoi, hội tụ các loại hình kiến trúc dân gian, cung đình, thuộc địa và hiện đại; phát triển hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và văn hóa, tạo nên bản sắc riêng có.

Huế trước thách thức phát triển đô thị và bảo tồn di sản
Tăng cường chuyển đổi số trong trường học

Từ ngày 5 - 7/12, tại Trường UK Academy Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số trong dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý nhà trường, tập trung vào việc sử dụng hệ thống LMS360 và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động giáo dục.

Tăng cường chuyển đổi số trong trường học
Chuyện về dòng họ các dân tộc ở A Lưới

Người đọc như có một cuộc ngược dòng lịch sử khi cầm trên tay cuốn “Dòng họ các dân tộc thiểu số ở A Lưới, thành phố Huế” (NXB Thuận Hóa) vừa ra mắt giữa năm 2025.

Chuyện về dòng họ các dân tộc ở A Lưới
Xây dựng văn hóa học đường, khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên

Sáng 5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học (2018-2025); sơ kết 3 năm triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về xây dựng văn hóa học đường và Chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên, nhi đồng (2021-2030).

Xây dựng văn hóa học đường, khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên

