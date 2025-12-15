Nâng cao năng lực hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống

Các học viên tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: T.T

Chương trình do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tại TP. Huế ngày 16/12.

Tại đây các học viên được các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa - du lịch cung cấp nhiều thông tin thông qua những chuyên đề như: Đánh giá công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Pa Cô gắn với phát triển du lịch; Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Huế nói chung, xã A Lưới 1 nói riêng…

Ngoài chương trình tập huấn tại chỗ, học viên còn được tham gia trải nghiệm lễ hội tế thần nước của người Pa Cô diễn ra tại xã A Lưới 1 vào 2 ngày 17 và 18/12.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Cục về thực hiện Dự án 6 (Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719) nhằm bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương, hướng đến khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.