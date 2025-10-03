52 đồng chí được bầu vào Ban ​Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trước khi tiến hành thủ tục bầu cử Đại hội đã nghe Bí thư Thành ủy Huế (khoá XVI) trình bày Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đã chia thành các tổ phổ biến quy chế ứng cử, bầu cử theo quy định.
|
|Thường trực Thành ủy (khoá XVI) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành
Sau khi thông qua quy chế, danh sách, Đại hội nhất trí giới thiệu 58 đồng chí vào danh sách đề cử để bầu 52 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sau bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XVII.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII sẽ ra mắt và nhận nhiệm vụ tại phiên bế mạc Đại hội diễn ra ngày 4/10.
* Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030:
1. Nguyễn Đình Bách, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Hóa
2. Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
3. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
4. Trần Gia Công, Trưởng Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố
5. Hoàng Việt Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền
6. Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài
7. Phan Thiên Định, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố
8. Hoàng Nhất Đông, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
9. Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường
10. Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
11. Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
12. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
13. Trương Viết Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
14. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế
15. Đinh Thị Như Hiền , Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố
16. Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố
17. Lưu Đức Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chân Mây - Lăng Cô
18. Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy
19. Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy
20. Nguyễn Duy Hùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương Trà
21. Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp
22. Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khe Tre
23. Hoàng Đăng Khoa, Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế
24. Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
25. Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ
26. Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
27. Nguyễn Thanh Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy
28. Vũ Văn Minh, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố
29. Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố
30. Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân
31. Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công thương
32. Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
33. Phan Quý Phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
34. Nguyễn Chí Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
35. Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vang
36. Nguyễn Xuân Sơn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
37. Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố (chuyên trách)
38. Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
39. Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
40. Trần Quốc Thắng, Chánh Văn phòng Thành ủy
41. Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
42. Lương Bảo Toàn, Chánh Thanh tra thành phố
43. Phan Xuân Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
44. Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch
45. Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy
46. Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố
47. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng
48. Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
49. Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố
50. Nguyễn Tài Tuệ, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố
51. Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
52. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế
(Danh sách này được xếp theo thứ tự ABC...)