52 đồng chí được bầu vào Ban ​Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trước khi tiến hành thủ tục bầu cử Đại hội đã nghe Bí thư Thành ủy Huế (khoá XVI) trình bày Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đã chia thành các tổ phổ biến quy chế ứng cử, bầu cử theo quy định.

Thường trực Thành ủy (khoá XVI) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành

Sau khi thông qua quy chế, danh sách, Đại hội nhất trí giới thiệu 58 đồng chí vào danh sách đề cử để bầu 52 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII sẽ ra mắt và nhận nhiệm vụ tại phiên bế mạc Đại hội diễn ra ngày 4/10.

* Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Nguyễn Đình Bách, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận Hóa

2. Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố

3. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

4. Trần Gia Công, Trưởng Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố

5. Hoàng Việt Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền

6. Lê Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài

7. Phan Thiên Định, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố

8. Hoàng Nhất Đông, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

9. Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường

10. Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

11. Hồ Thanh Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

12. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

13. Trương Viết Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

14. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế

15. Đinh Thị Như Hiền , Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố

16. Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

17. Lưu Đức Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chân Mây - Lăng Cô

18. Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy

19. Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy

20. Nguyễn Duy Hùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương Trà

21. Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp

22. Lê Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khe Tre

23. Hoàng Đăng Khoa, Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

24. Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

25. Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ

26. Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

27. Nguyễn Thanh Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy

28. Vũ Văn Minh, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

29. Lê Minh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

30. Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân

31. Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công thương

32. Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

33. Phan Quý Phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

34. Nguyễn Chí Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

35. Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vang

36. Nguyễn Xuân Sơn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

37. Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố (chuyên trách)

38. Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

39. Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

40. Trần Quốc Thắng, Chánh Văn phòng Thành ủy

41. Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

42. Lương Bảo Toàn, Chánh Thanh tra thành phố

43. Phan Xuân Toàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

44. Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch

45. Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

46. Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

47. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng

48. Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

49. Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố

50. Nguyễn Tài Tuệ, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố

51. Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

52. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

(Danh sách này được xếp theo thứ tự ABC...)