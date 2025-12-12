2.500 lượt khách trải nghiệm Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025

Trao giải nhất cuộc thi Teatender - Pha chế trà hiện đại

Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025 (diễn ra từ 10 - 12/12) thu hút 24 đơn vị trong nước và quốc tế tham gia trưng bày và quảng diễn, cùng sự góp mặt của đông đảo nghệ nhân trà, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ trình diễn và những người hoạt động trong lĩnh vực trà. Sự kiện cũng ghi nhận khoảng 2.500 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm.

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã vinh danh top các thí sinh xuất sắc có tổng điểm cao nhất sau vòng loại cuộc thi Teatender - Pha chế trà hiện đại. Ban tổ chức cũng trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc đoạt giải sau vòng chung kết cuộc thi.

Cũng tại lễ bế mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nguyệt Vũ Trà Hoa”. Đây là một hình ảnh thi ca được sáng tạo để khép lại 3 ngày hội trà bằng tinh thần thanh nhã và giàu mỹ cảm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nguyệt Vũ Trà Hoa”

Tên chương trình mang nhiều lớp nghĩa: Nguyệt (trăng) tượng trưng cho sự viên mãn, thanh bình và vẻ đẹp tĩnh mịch của Cố đô, thời khắc để du khách chiêm nghiệm một hành trình trọn vẹn; trà là tinh thần thanh khiết, nét văn hóa sâu lắng của cung đình, kết nối con người qua sự tĩnh tại; vũ & hoa (múa & hoa) đại diện cho sự thăng hoa, lãng mạn, là khoảnh khắc tâm hồn được tự do như cánh hoa bay trong đêm trăng xứ Huế. Tất cả hòa quyện để tạo nên một tổng thể nghệ thuật thi vị, như lời chào, lời cảm ơn mà ban tổ chức gửi đến du khách, nghệ nhân và bạn bè quốc tế đã đồng hành cùng liên hoan năm nay. “Nguyệt Vũ Trà Hoa” vì thế được kỳ vọng mang lại một dư vị đẹp, trọn vẹn và khó quên cho người tham dự.

Lễ bế mạc Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025 cũng là sự kiện mở đầu cho Tuần lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật - du lịch đặc sắc. Đây là dịp tổng kết một năm du lịch thành công, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bền vững, sáng tạo và đậm bản sắc của thành phố Huế trong tương lai.