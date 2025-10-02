Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 hoàn thành phiên trù bị

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội, trách nhiệm đại biểu

Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương

Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội, trách nhiệm đại biểu, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu cho biết: Đại hội được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện ý chí, khát vọng phát triển của Đảng bộ, quân và Nhân dân thành phố Huế.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và kế hoạch phát triển giai đoạn 2020 – 2025; đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Do vậy, việc tổ chức Đại hội phải đảm bảo tinh thần đổi mới, thiết thực, chất lượng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, an toàn và tiết kiệm; thể hiện trí tuệ, trách nhiệm cao của đại biểu.

400 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu cho biết: Đại hội sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ thành phố. Trọng tâm là đánh giá đúng thực trạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của địa phương; đề xuất các quan điểm, chủ trương, định hướng phát triển phù hợp với tình hình mới.

Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, kế thừa và phát triển. Các đồng chí được lựa chọn phải là những cán bộ tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, sức khỏe, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn thể đảng viên thành phố tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu đề nghị, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực để đảm bảo sự thành công của Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình chính thức của Đại hội

Tại phiên trù bị, Đại hội cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; bầu Đoàn Thư ký Đại hội; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua Chương trình chính thức của Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phổ biến công tác tổ chức phục vụ Đại hội; phổ biến công tác bảo đảm phục vụ Đại hội; thông báo phân tổ đại biểu và địa điểm làm việc của các tổ đại biểu.

Phát biểu bế mạc phiên trù bị, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu cho biết: Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, phiên trù bị Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội

”Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, nội dung chương trình Đại hội; tham gia thảo luận, biểu quyết, bầu cử với tinh thần tập trung dân chủ, quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần để Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII thực sự là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, vì sự phát triển bền vững”, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy khoá XVI và các trưởng đoàn đại biểu dự đại hội đã dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Sáng mai (3/10), tại Nhà hát Sông Hương, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc.