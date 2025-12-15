“Cầu nối” tín dụng ở vùng cát

Chị Thảo trao đổi vốn vay phát triển kinh tế với hộ dân

Tạo “cần câu” thiết thực

TDP Thanh Hương, phường Phong Phú là địa bàn có điều kiện tự nhiên còn nhiều hạn chế. Những dải rú cát trải dài, đất đai bạc màu khiến sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn. Người dân chủ yếu sống dựa vào trồng trọt, chăn nuôi quy mô nhỏ; thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng thời tiết và thị trường. Trong bối cảnh này, nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua chị Thảo - Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn TDP Thanh Hương Tây tạo cầu nối giúp các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nhằm đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống.

Xác định việc đưa vốn đến đúng người, đúng mục đích là yếu tố then chốt, chị Thảo luôn bám sát địa bàn, nắm rõ hoàn cảnh từng hộ dân. Việc bình xét cho vay được thực hiện công khai, đúng đối tượng, đúng quy định. Với chị, mỗi khoản vay không chỉ là con số mà còn gắn liền với sinh kế và hy vọng thoát nghèo của mỗi gia đình. Do vậy, chị kiên nhẫn hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc trả nợ, gửi tiết kiệm định kỳ. Đối với những trường hợp còn lúng túng về thủ tục, chị không ngại dành thời gian giải thích cặn kẽ và đến tận nhà để hướng dẫn...

Chị Thảo (ngoài cùng bên phải) cùng chị em tổ hội phụ nữ thăm hỏi sức khoẻ người già ở địa phương

Nhiều người dân vay vốn ở TDP Thanh Hương Tây đánh giá chị Thảo là một người làm việc tâm huyết, trách nhiệm, luôn đồng hành cùng người dân từ khi tiếp cận vốn đến quá trình sử dụng và hoàn trả.

Đến nay, tổ tiết kiệm và vay vốn do chị Thảo và tổ phó phụ trách đã bảo lãnh cho hơn 120 hộ vay, với tổng dư nợ trên 7,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ; từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tiêu biểu như chị Trương Thị Lâm, được hỗ trợ vay gần 100 triệu đồng từ năm 2021 để buôn bán nhỏ, nay đã phát triển thành cơ sở kinh doanh chăn ga gối nệm, đầu tư thêm dịch vụ cho thuê đồ cưới, rạp cưới, tạo nguồn thu nhập ổn định. Hay chị Trương Thị Thu, được vay gần 200 triệu đồng thông qua kênh Hội Phụ nữ, giờ đây đã mở nhà hàng tiệc cưới tại địa phương, mang lại thu nhập khá cho gia đình.

Người trẻ mẫu mực ở vùng cát

Chia sẻ về việc làm của mình, chị Thảo cho hay, trước đây chị buôn bán nhỏ, sớm trải nghiệm những khó nhọc của cuộc sống mưu sinh. Chính từ thực tế ấy, chị thấu hiểu nỗi lo thiếu vốn của người dân vùng cát. Năm 2021, khi tham gia công tác Hội Phụ nữ xã Phong Thạnh (cũ), chị được giao kiêm thêm tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn tại thôn Thanh Hương Tây.

Quán nhỏ cạnh Trường Tiểu học Điền Hương là điều kiện để chị Thảo san sẻ tình thương

Thời gian đầu nhận nhiệm vụ, dù còn những lời bàn ra tán vào liên quan đến người tiền nhiệm, chị vẫn âm thầm làm việc với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và minh bạch. Chị chủ động sắp xếp thời gian đến từng hộ vay lắng nghe tâm tư, cùng người dân tính toán phương án sản xuất phù hợp nhằm phát huy hiệu quả đồng vốn, hạn chế rủi ro. Đồng thời các thành viên trong tổ cũng luôn duy trì sinh hoạt nền nếp, trao đổi khó khăn vướng mắc, đề ra hướng tháo gỡ kịp thời. Chính sự gần gũi, chân thành của chị đã giúp công tác tín dụng chính sách ở địa phương đi vào nền nếp, bền vững. Tỷ lệ nợ quá hạn trong TDP Thanh Hương Tây rất ít, ý thức trả nợ và gửi tiết kiệm của các hộ vay ngày càng nâng cao.

Không chỉ làm tốt vai trò “cầu nối” tín dụng, chị Thảo còn lan tỏa những giá trị nhân văn bằng những việc làm rất đỗi đời thường. Hiện nay, chị mở một quán nhỏ buôn bán cạnh Trường Tiểu học Điền Hương (phường Phong Phú); đồng thời nấu cơm bán trú cho học sinh ở lại trường buổi trưa. Chị cũng không tính toán chuyện mua bán những suất cơm này vì phần lớn học sinh thuộc gia đình nghèo, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Việc làm lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa ấy đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng phụ huynh, giáo viên và người dân địa phương. Chị nói: “Mỗi suất cơm trưa đến với các bạn nhỏ là sự chia sẻ, có đầy đủ chất dinh dưỡng, sạch sẽ, ấm cúng, giúp các em yên tâm ở lại trường, có thêm sức khỏe để học tập, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho gia đình”.

Mới đây, chị Thảo đại diện tổ hội phụ nữ địa phương còn quyên góp tiền và quần áo để chuyển đi hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng mưa lũ ở tỉnh Khánh Hòa và các địa bàn phía Bắc. Tổng số tiền gần 18 triệu đồng đã gửi đến tận tay người dân bị ảnh hưởng mưa lũ. Theo chị Thảo, tất cả là tấm lòng vùng cát Thanh Hương gửi đến đồng bào Nam Trung Bộ, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”…

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phong Phú - Lê Thị Điệp cho biết: “Chị Thảo là cán bộ hội trẻ, năng động, có trách nhiệm và rất tận tâm với công việc. Không chỉ làm tốt vai trò tổ trưởng tiết kiệm vay vốn ở địa phương, chị còn có nhiều việc làm nhân văn, nghĩa tình, trong cộng đồng xã hội. Nhiều năm qua, chị đã được chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng vì những việc làm ý nghĩa, thiết thực”.