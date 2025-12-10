Hôm nay, bế mạc Kỳ họp Quốc hội thứ 10, Quốc hội khóa XV

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo lịch làm việc của Quốc hội, hôm nay, 11/12, là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đây cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội ở nhiệm kỳ này.

Buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, biểu quyết thông qua 11 dự thảo luật và 9 nghị quyết.

Các dự thảo luật gồm: Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Quốc hội cũng nghe các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và biểu quyết thông qua các nghị quyết:

Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc, được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Tại phiên bế mạc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và Quốc hội biểu quyết thông qua.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc Kỳ họp. Quốc hội làm lễ chào cờ kết thúc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV./.