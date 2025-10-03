Kính thưa đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an!

Kính thưa đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn !

Thưa Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các nhiệm kỳ.

Kính thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý !

Kính thưa Đoàn Chủ tịch !

Thưa Đại hội !

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, đoàn kết, tràn đầy niềm tin và tự hào, giữa lòng thành phố Huế anh hùng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Đảng bộ, quân và dân Thành phố Huế. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý và 400 đại biểu - những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, đại diện cho hơn 58 nghìn đảng viên về tham dự Đại hội.

Sự hiện diện của các đồng chí, quý vị đại biểu, các vị khách quý thể hiện sự quan tâm sâu sắc, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo thêm niềm tin, sức mạnh để Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi !

Kính thưa Đại hội !

Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Đại hội ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ, các tầng lớp nhân dân đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng và xây dựng, phát triển thành phố Huế qua các thời kỳ.

Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện và động viên, giúp đỡ cho Đảng bộ và nhân dân Thành phố Huế vượt lên khó khăn, thách thức, cùng cả nước vững bước trên con đường hội nhập, phát triển.

Đại hội trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của các tỉnh, thành, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế; cảm ơn bà con đồng hương, kiều bào luôn ủng hộ, đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố Huế xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, dũng cảm, kiên cường và ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, trí thức, các ngành, các giới trong toàn thành phố đã lập nên những thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Kính thưa Đại hội !

Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 44 đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội thành công. Có thể khẳng định rằng, đại hội đảng bộ các cấp vừa qua là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, biểu hiện sức mạnh tổng hợp và trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.

Quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố, chúng ta đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành của Trung ương; Tổ công tác của Bộ Chính trị; của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Đại hội, và rất nhiều ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí lão thành cách mạng; nhân sĩ, trí thức, tôn giáo và của nhân dân trong toàn thành phố đã góp ý, tham gia vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI trình Đại hội lần thứ XVII.

Các văn kiện, báo cáo trình Đại hội hôm nay là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thành phố. Đại hội xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn về những đóng góp tích cực, đầy trách nhiệm và quý báu đó.

Kính thưa Đại hội !