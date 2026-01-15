Lấy chất lượng công việc và sản phẩm cụ thể làm thước đo đánh giá

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2025, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố kịp thời cụ thể hóa nghị quyết, chương trình công tác; tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai nhiệm vụ phù hợp thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau khi được thành lập và kiện toàn tổ chức bộ máy, Đảng ủy đã ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Thường vụ, Đảng ủy viên. Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện; việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; các tổ chức cơ sở đảng từng bước đi vào nền nếp. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp được triển khai chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 với trọng tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố nhấn mạnh: 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, đồng thời tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Vì vậy, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố phải xác định đây là năm đột phá về năng lực hành động và kỷ luật hành động của toàn hệ thống chính trị. Tập trung nâng tầm chất lượng tham mưu, khẳng định rõ vai trò là cơ quan tham mưu trực tiếp, thường xuyên cho Thành ủy. Công tác tham mưu phải chuyển mạnh từ “đúng” sang “trúng và kịp thời”, từ phản ánh tình hình sang đề xuất giải pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình thực hiện và kiểm đếm kết quả; bảo đảm mỗi nghị quyết, kết luận ban hành đều khả thi và đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành động, lấy chất lượng công việc và sản phẩm cụ thể làm thước đo đánh giá tổ chức đảng và cán bộ; kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Phạm Đức Tiến cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, giám sát đi trước một bước để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, tạo chuyển biến thực chất trong công tác đảng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố trong giai đoạn phát triển mới.