Khuyến cáo công dân Việt Nam tại Kuwait tuân thủ nghiêm túc các phương án hướng dẫn để bảo đảm an toàn

ClockThứ Hai, 02/03/2026 09:16
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang diễn ra căng thẳng, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait khuyến cáo, tất cả công dân Việt Nam ở sở tại nâng cao cảnh giác và theo dõi sát sao thông tin và tuân thủ nghiêm túc các phương án hướng dẫn để bảo đảm an toàn.

Toàn văn Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Kuwait​Chuyến thăm mở ra chương hợp tác mới Việt Nam - Kuwait

Một góc sân bay quốc tế Kuwait bị phá hủy do ảnh hưởng của các cuộc không kích. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait) 

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait, hiện nay, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đang diễn ra quyết liệt trên diện rộng làm ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực Trung Đông. Không phận các nước Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Jordan, Iraq đã đóng cửa do xung đột. Một số sân bay quốc tế tại Kuwait, Riyadh (Arab Saudi), Doha (Qatar), Dubai (UAE) bị tấn công khiến cho hoạt động hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng.

Dự báo trong nhiều giờ tới, các cuộc tấn công (bằng tên lửa, máy bay không người lái) sẽ tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại các khu vực gần căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Vì vậy, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait xin khuyến nghị tất cả công dân Việt Nam ở sở tại tiếp tục nâng cao cảnh giác và chú ý theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng Kuwait (Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao), phương tiện truyền thông chính thống (KUNA) và các kênh thông tin của Đại sứ quán; hạn chế di chuyển không cần thiết; tránh xa cửa sổ, khu vực đông người trong thời điểm hiện tại và đặc biệt khi có còi cảnh báo; chuẩn bị sẵn phương án lánh nạn tại chỗ tại các vị trí an toàn trong nhà và nơi làm việc; luôn giữ điện thoại và các phương tiện thông tin liên lạc trong tình trạng hoạt động; kiểm tra và lưu giữ kỹ các giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, thẻ cư trú, hợp đồng lao động, bảo hiểm,…).

Trong trường hợp cơ quan chức năng Kuwait ban hành hướng dẫn phương án bảo vệ an toàn hoặc hạn chế đi lại, đề nghị công dân tuân thủ nghiêm túc cho tới khi có thông báo mới.

Trong trường hợp cần thiết, công dân Việt Nam có thể liên hệ hỗ trợ theo số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait +965 2531 1450; số điện thoại lãnh sự, bảo hộ công dân: +965 9975 8155; số điện thoại của cảnh sát/cấp cứu/cứu hỏa Kuwait: 112

Hoặc có thể liên hệ qua kênh thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait: Instagram:https://www.instagram.com/vninkw?igsh=cTl6d3c0MGQ4MmVw; Facebook: https://www.facebook.com/VNinKW.

https://nhandan.vn/khuyen-cao-cong-dan-viet-nam-tai-kuwait-tuan-thu-nghiem-tuc-cac-phuong-an-huong-dan-de-bao-dam-an-toan-post945559.html

Theo nhandan.vn
 Khuyến cáocông dânViệt NamKuwait
