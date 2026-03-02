Cục Hàng không Việt Nam cập nhật các chuyến bay bị hủy do xung đột Trung Đông

Máy bay của hãng Emirates tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Huân Trần)

Cụ thể, Qatar Airways đã hủy chuyến bay chở khách QR977 hành trình Hà Nội-Doha, giờ khởi hành dự tính vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 1/3/2026, với 361 hành khách. Đối với vận chuyển hàng hóa, cặp chuyến bay QR8952/QR8953 hành trình Doha-Hà Nội-Doha (giờ khởi hành dự tính lúc 18 giờ 15 phút và 20 giờ 15 phút cùng ngày) hiện đang chờ thông tin khai thác.

Emirates thông báo hủy chuyến bay EK395 hành trình Hà Nội-Dubai, giờ khởi hành dự tính vào lúc 0 giờ 25 phút ngày 2/3/2026.

Trong khi đó, Etihad Airways hủy chuyến bay EY431 hành trình Hà Nội-Abu Dhabi, giờ khởi hành dự tính lúc 20 giờ ngày 1/3/2026, ảnh hưởng tới 276 hành khách.

Riêng Turkish Airlines cho biết cặp chuyến bay TK164/TK165 hành trình Istanbul-Hà Nội-Istanbul (giờ đến/giờ đi dự tính lúc 15 giờ 25 phút và 22 giờ 55 phút ngày 1/3/2026) vẫn được khai thác bình thường. Tổng số chuyến bay ảnh hưởng và theo dõi trong đợt cập nhật này là 5 chuyến.

Trước tình huống bất khả kháng, các hãng hàng không đã chủ động phối hợp các đơn vị phục vụ mặt đất triển khai chính sách hỗ trợ hành khách theo quy định. Đại diện Emirates và Qatar Airways cho biết đã mở thêm quầy hỗ trợ và phòng vé tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hướng dẫn hành khách đổi, hoàn vé hoặc đặt lại hành trình. Hành khách ảnh hưởng cũng được hỗ trợ bố trí lưu trú tại khách sạn quá cảnh khi cần thiết. Etihad Airways thông báo áp dụng chính sách đổi vé miễn phí đến ngày 15/3 hoặc hoàn tiền đầy đủ theo yêu cầu.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình khai thác của các hãng hàng không chịu ảnh hưởng và cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo.

https://nhandan.vn/cuc-hang-khong-viet-nam-cap-nhat-cac-chuyen-bay-bi-huy-do-xung-dot-trung-dong-post945530.html