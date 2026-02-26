Cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn chuyển dịch đúng hướng

Ông Hoàng Văn Sỹ, Trưởng Thống kê thành phố chia sẻ tại hội nghị

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (Tổng điều tra) được thực hiện trên phạm vi cả nước vào thời điểm 1/7/2025. Cuộc Tổng điều tra này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thu thập các thông tin cơ bản, toàn diện về nông, lâm nghiệp, thủy sản và nông thôn, phục vụ mục đích biên soạn các chỉ tiêu thống kê; nghiên cứu, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn, khu vực nông, lâm, thủy sản và nghiên cứu chuyên sâu...

Theo kết quả Tổng điều tra, trong 10 năm qua, khu vực nông thôn, nông nghiệp của thành phố Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực và khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp theo cả chiều rộng và chiều sâu. Các yếu tố cơ bản của hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm có nhiều cải thiện rõ rệt; điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, trang trại, làng nghề được quan tâm đầu tư. Cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn có sự chuyển dịch đúng hướng. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông nông, lâm, thủy sản tiếp tục được đầu tư. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và tương đối bền vững.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND thành phố

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng điều tra năm 2025 cũng cho thấy khu vực nông thôn, nông nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Theo đó, Ban chỉ đạo Tổng điều tra đề xuất cần tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, kiên cố và bền vững. Triển khai hiệu quả các chính sách phát triển nông thôn, nông nghiệp, chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất; chú trọng đào tạo nghề, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập, giảm áp lực lao động nông thôn.

Tại hội nghị, có 5 tập thể và 5 cá nhân được UBND thành phố tặng bằng khen; 10 tập thể, 109 cá nhân được Trưởng Thống kê thành phố tặng giấy khen vì có những đóng góp quan trọng trong cuộc Tổng điều tra.