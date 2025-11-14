Nhiều tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao hỗ trợ 5 tỷ đồng cho thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ

Ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Petrovietnam chia sẻ: Chúng tôi rất xúc động khi chứng kiến những thiệt hại mà thiên tai, mưa lũ đã gây ra cho người dân TP. Huế. Với tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực năng lượng, Petrovietnam mong muốn chung tay cùng chính quyền và người dân địa phương chia sẻ khó khăn, góp phần khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống cho người dân sau bão lũ. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, Tập đoàn luôn coi công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của mình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực và kịp thời của Tập đoàn Petrovietnam. Đồng thời khẳng định TP. Huế cam kết sẽ sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Petrovietnam đúng mục đích, công khai, minh bạch và kịp thời chuyển đến các hộ dân bị thiệt hại nặng, góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất cho bà con. Sự chung tay, giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp là nguồn động viên to lớn giúp Huế vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển bền vững sau thiên tai.

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam hỗ trợ 40.000 USD

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) trao 40.000 USD hỗ trợ người dân TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Trước đó, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) đã trao 40.000 USD hỗ trợ người dân TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025. Tiếp và làm việc với đoàn có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng Giám đốc WWF - Việt Nam gửi lời chia sẻ và cảm thông sâu sắc tới chính quyền và nhân dân TP. Huế trước những thiệt hại do bão lũ vừa qua gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, với truyền thống hợp tác lâu dài và cam kết đồng hành cùng Việt Nam, WWF-Việt Nam đã vận động nguồn lực hỗ trợ từ WWF Quốc tế nhằm chia sẻ, hỗ trợ người dân TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai, giảm bớt phần nào khó khăn trước mắt. Tổng kinh phí hỗ trợ của WWF là 40.000 USD.

Thay mặt lãnh đạo thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của WWF-Việt Nam dành cho chính quyền và nhân dân thành phố Huế. Sự hỗ trợ của WWF-Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần giúp người dân Huế vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Thành phố Huế cam kết sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn hỗ trợ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của WWF trong các hoạt động về bảo tồn thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hiệp hội Doanh nghiệp Huế trao 1.028 suất quà hỗ trợ người dân sau mưa lũ

Người lao động ký nhận tiền Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế hỗ trợ

Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Huế triển khai chương trình trao tặng quà hỗ trợ người dân và người lao động bị ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn. Tổng cộng 1.028 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, với tổng trị giá 514 triệu đồng, được trao trong hai ngày 14 và 15/11/2025.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Huế cho biết, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại lớn về tài sản, sản xuất và đời sống của Nhân dân. Thông qua chương trình, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn chia sẻ khó khăn, hỗ trợ bà con và người lao động sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế sau thiên tai.

Đoàn công tác Báo Công an Nhân dân trao quà tại phường An Cựu

Đoàn công tác Báo Công an Nhân dân do Thiếu tướng Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục X04, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn trao quà đến người dân An Cựu

Sáng 14/11, phường An Cựu tổ chức tiếp nhận quà hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ của Đoàn công tác Báo Công an Nhân dân do Thiếu tướng Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục X04, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn.

Tại phường An Cựu, Đoàn công tác đã trao 100 phần quà (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ người dân khó khăn, thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn phường An Cựu, với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Đoàn công tác còn trao 20 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho lực lượng an ninh cơ sở các phường: Vỹ Dạ, Thuận Hóa, Kim Long, Thanh Thủy, Phong Điền, Quảng Điền, với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Đây là nguồn kinh phí do Công ty CP Bất động sản Văn Phú hỗ trợ, phối hợp với Báo Công an Nhân dân, Công an TP. Huế tổ chức thực hiện.

Trao 276 suất quà và tiền mặt với tổng kinh phí 200 triệu đồng tại Kim Trà

Những suất quà góp phần giúp các hộ khó khăn có động lực vươn lên sau thiên tai

Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ phường Kim Trà phối hợp Công ty CP Phú Trường Quốc tế, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi mưa lụt trên địa bàn.

Chương trình đã trao 276 suất quà và tiền mặt với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Đây là những món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng, góp phần giúp các hộ khó khăn có thêm điều kiện khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.