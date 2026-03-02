  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 02/03/2026 09:17

Hoàn thành bầu cử sớm tại nơi xa nhất trên thềm lục địa phía nam

Ngày 1/3, Khu vực bỏ phiếu số 5, Tổ bầu cử số 1, xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc bỏ phiếu cho các tàu trực của Hải đoàn 128, 129 tại mỏ Bạch Hổ, các tàu trên bãi cạn Ba Kè và Nhà giàn DK1/9.

Từ lá phiếu đến hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cửDanh sách chính thức 89 người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Niềm vui của những chiến sĩ của nhà giàn DK1/9 lần đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Trước đó, sáng 26/2, tàu TS-04 và TS-21 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân) đã xuất phát, mang theo những hòm phiếu tới khu vực thềm lục địa phía nam, thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các Nhà giàn DK1, tàu trực và các ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển.

Theo quy trình, cử tri tại các tàu trực, các tàu đánh cá của ngư dân sẽ bỏ phiếu tại phòng bầu cử tàu TS-04 và TS-21. Tại các nhà giàn, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu và lá phiếu cử tri tới để cử tri trên nhà giàn thực hiện quyền bầu cử.

Các cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân, nhân viên trạm Hải đăng Ba Kè, thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo (Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam Việt Nam, nhân viên Trạm khí tượng thủy văn (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ), cán bộ, chiến sĩ tàu trực và ngư dân trên các tàu đánh cá.

Trung sĩ Trần Đăng Khoa, sinh năm 2006, quê ở Tiền Giang, bày tỏ xúc động vì lần đầu tiên được thực hiện quyền và trách nhiệm công dân ở một nơi đặc biệt, đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc: Đó sẽ là kỷ niệm không thể nào quên của tuổi 20.

Trung sĩ Lê Thành Hiếu, sinh năm 2003 bày tỏ: Tôi đã hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Trước ngày bầu cử, Hiếu và đồng đội đã tìm hiểu, trao đổi kỹ về tiểu sử ứng cử viên để có được lựa chọn của riêng mình.

Trong những ngày tới, tàu TS-04 và TS-21 tiếp tục tổ chức bầu cử sớm trên biển tại các bãi cạn còn lại thuộc quản lý của Vùng 2 Hải quân.

https://nhandan.vn/hoan-thanh-bau-cu-som-tai-noi-xa-nhat-tren-them-luc-dia-phia-nam-post945564.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Hoàn thànhbầu cử sớmviệt nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cơ hội nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu

Việc phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế mở ra cơ hội để Việt Nam nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. Đây là nhận định của các chuyên gia quốc tế khi trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam về triển vọng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cơ hội nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu
Sudan mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nam Sudan hiện nay; trân trọng Việt Nam là một trong các nước sớm công nhận nền độc lập của Nam Sudan và ủng hộ Nam Sudan gia nhập Liên hợp quốc.

Sudan mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam
"Trước biển lớn" - chủ đề của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức họp báo công bố Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 - năm 2026 với chủ đề "Trước biển lớn". Sự kiện sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh vào Rằm tháng Giêng âm lịch, gợi mở những suy tư sâu sắc về vai trò, phẩm giá của thơ ca và văn học trước vận hội lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trước biển lớn - chủ đề của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top