Hoàn thành bầu cử sớm tại nơi xa nhất trên thềm lục địa phía nam

Niềm vui của những chiến sĩ của nhà giàn DK1/9 lần đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trước đó, sáng 26/2, tàu TS-04 và TS-21 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân) đã xuất phát, mang theo những hòm phiếu tới khu vực thềm lục địa phía nam, thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các Nhà giàn DK1, tàu trực và các ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển.

Theo quy trình, cử tri tại các tàu trực, các tàu đánh cá của ngư dân sẽ bỏ phiếu tại phòng bầu cử tàu TS-04 và TS-21. Tại các nhà giàn, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu và lá phiếu cử tri tới để cử tri trên nhà giàn thực hiện quyền bầu cử.

Các cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân, nhân viên trạm Hải đăng Ba Kè, thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo (Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam Việt Nam, nhân viên Trạm khí tượng thủy văn (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ), cán bộ, chiến sĩ tàu trực và ngư dân trên các tàu đánh cá.

Trung sĩ Trần Đăng Khoa, sinh năm 2006, quê ở Tiền Giang, bày tỏ xúc động vì lần đầu tiên được thực hiện quyền và trách nhiệm công dân ở một nơi đặc biệt, đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc: Đó sẽ là kỷ niệm không thể nào quên của tuổi 20.

Trung sĩ Lê Thành Hiếu, sinh năm 2003 bày tỏ: Tôi đã hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Trước ngày bầu cử, Hiếu và đồng đội đã tìm hiểu, trao đổi kỹ về tiểu sử ứng cử viên để có được lựa chọn của riêng mình.

Trong những ngày tới, tàu TS-04 và TS-21 tiếp tục tổ chức bầu cử sớm trên biển tại các bãi cạn còn lại thuộc quản lý của Vùng 2 Hải quân.

https://nhandan.vn/hoan-thanh-bau-cu-som-tai-noi-xa-nhat-tren-them-luc-dia-phia-nam-post945564.html