Danh sách 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Người dân tìm hiểu thông tin tại các điểm niêm yết danh sách người ứng cử

Về cơ cấu, số người ứng cử là nữ là 37 người, tỷ lệ 41.57%; số người ngoài đảng là 8 người, tỷ lệ 8,98%, số người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 22 người, tỷ lệ 24,71%.

Số người ứng cử là người dân tộc thiểu số là 4 người, tỷ lệ 4.44%; số người ứng cử là tôn giáo 5 người, tỷ lệ 5,56%; số người tự ứng cử là 0 người, tỷ lệ 0%...

Về trình độ của người ứng cử: có 57 người có trình độ trên đại học, tỷ lệ 64,04%; có 30 người có trình độ đại học, tỷ lệ 33,70% và có 2 người có trình độ dưới đại học, tỷ lệ 2.24%.

Có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố (gồm 2 đơn vị bầu 5 đại biểu; 7 đơn vị bầu 4 đại biểu và 5 đơn vị bầu 3 đại biểu). Tổng số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 53 đại biểu.

Xem danh sách chi tiết 89 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đây