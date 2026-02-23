Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ thăm, làm việc với Công an thành phố

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (thứ 3 từ phải sang), Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà và chúc mừng năm mới Công an TP. Huế

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhờ đó, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo nền tảng ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an TP. Huế đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, điểm vui chơi, lễ hội.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (ngoài cùng bên phải) trồng cây lưu niệm tại trụ sở mới Công an TP. Huế

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế. Đồng thời, biểu dương và ghi nhận những kết quả, thành tích nổi bật của đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong dịp Tết và quá trình tham gia bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Công an TP. Huế đưa trụ sở làm việc mới vào vận hành đúng tiến độ. Công trình được đầu tư khang trang, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Việc hiện đại hóa cơ sở vật chất đã tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ Nhân dân tốt hơn, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu thời gian tới, Công an TP. Huế tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lãnh đạo thành phố về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm an toàn tuyệt đối tình hình an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của đồng chí Trần Quốc Tỏ và lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời, khẳng định toàn lực lượng sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao .