  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 24/02/2026 18:57

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ thăm, làm việc với Công an thành phố

HNN.VN - Chiều 24/2, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế.

Giảm gần 77% số vụ phạm tội trong dịp tết Nguyên đánTrao trả tài sản thất lạc cho người dân và du kháchKhông để vi phạm giao thông “nóng” trên các tuyến liên thôn, xãLãnh đạo Bộ Công an chúc Tết lực lượng Công an thành phố

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (thứ 3 từ phải sang), Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà và chúc mừng năm mới Công an TP. Huế 

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhờ đó, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo nền tảng ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an TP. Huế đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, điểm vui chơi, lễ hội.

 Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (ngoài cùng bên phải) trồng cây lưu niệm tại trụ sở mới Công an TP. Huế

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế. Đồng thời, biểu dương và ghi nhận những kết quả, thành tích nổi bật của đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là trong dịp Tết và quá trình tham gia bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Công an TP. Huế đưa trụ sở làm việc mới vào vận hành đúng tiến độ. Công trình được đầu tư khang trang, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Việc hiện đại hóa cơ sở vật chất đã tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ Nhân dân tốt hơn, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu thời gian tới, Công an TP. Huế tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lãnh đạo thành phố về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm an toàn tuyệt đối tình hình an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của đồng chí Trần Quốc Tỏ và lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời, khẳng định toàn lực lượng sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao .

Minh Nguyên
 Từ khóa:
thứ trưởngbộ công anthămlàm việccông anthành phố
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giảm gần 77% số vụ phạm tội trong dịp tết Nguyên đán

Ngày 23/2, Công an TP. Huế cho biết đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời, khẩn trương bắt tay thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu năm, không để gián đoạn, ngắt quãng công tác.

Giảm gần 77 số vụ phạm tội trong dịp tết Nguyên đán
Không để vi phạm giao thông “nóng” trên các tuyến liên thôn, xã

Trước nguy cơ gia tăng vi phạm và tai nạn giao thông trên các tuyến liên thôn, liên xã dịp tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đã triển khai cao điểm tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, quyết tâm giữ vững an toàn giao thông từ cơ sở.

Không để vi phạm giao thông “nóng” trên các tuyến liên thôn, xã

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top