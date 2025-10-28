  • Huế ngày nay Online
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Dạ Lê, phường Vỹ Dạ

HNN.VN - Sáng 15/11, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Dạ Lê, phường Vỹ Dạ. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Trường Lưu; UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố và đông đảo người dân địa phương.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quà cho các em học sinh tổ dân phố Dạ Lê 

Tổ dân phố Dạ Lê là một trong những cộng đồng dân cư lâu đời của phường Vỹ Dạ, nổi bật với truyền thống đoàn kết, đời sống văn hóa phong phú và sự tham gia tích cực của Nhân dân trong các phong trào tại địa phương. Khu dân cư có 565 hộ với 2.395 nhân khẩu, nhiều năm liền duy trì các mô hình tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt hương ước - quy ước và xây dựng đời sống văn minh đô thị. Đây cũng là địa bàn có sự gắn kết chặt chẽ giữa khu dân cư, các dòng họ và các thiết chế văn hóa truyền thống của địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ Nhân dân tổ dân phố Dạ Lê trong không khí ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết. Ông khẳng định đây là cộng đồng giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và nghĩa tình của vùng đất Cố đô; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với sự đoàn kết, gắn bó của người dân nơi đây.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quà cho người dân tổ dân phố Dạ Lê  

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ngành Ngoại giao, ông Lê Hoài Trung gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các đại biểu và bà con; chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại do bão lũ vừa qua. Đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã vận động bạn bè quốc tế và kiều bào quyên góp được gần 24 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại bão lũ.

Khẳng định ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh đây là dịp tôn vinh truyền thống đoàn kết, nghĩa đồng bào; đồng thời là cơ hội để lãnh đạo các cấp lắng nghe, chia sẻ và động viên Nhân dân cùng xây dựng khu dân cư văn minh, ổn định, bền vững.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng biểu dương Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Dạ Lê, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền phường Vỹ Dạ đã tổ chức ngày hội chu đáo, phát huy giá trị không gian văn hóa truyền thống. Đồng thời, mong muốn tổ dân phố Dạ Lê và TP.Huế tiếp tục xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, kỷ cương; kiên quyết “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội; chú trọng giảm nghèo bền vững, phấn đấu không còn hộ nghèo...

Lãnh đạo TP. Huế trao quà cho các em học sinh tổ dân phố Dạ Lê 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung còn đặc biệt nhấn mạnh đến việc quan tâm giáo dục, động viên con cháu, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời; chủ động tiếp cận tri thức mới, kỹ năng chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong đời sống. Ông yêu cầu các khu dân cư thực hiện hiệu quả phong trào “bình dân học vụ số”, giúp người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ số để không bị tụt hậu trong quá trình chuyển đổi số - yếu tố quan trọng để cộng đồng phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và thích ứng tốt với yêu cầu xã hội hiện nay.

Dịp này, đoàn công tác Trung ương trao 30 suất quà hỗ trợ các hộ dân khu dân cư Dạ Lê, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 nghìn đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế trao 20 suất quà, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và quà trị giá 500 nghìn đồng. Cá nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi tặng khu dân cư Dạ Lê 10 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 1 triệu đồng, góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn sau bão lũ.

Tin, ảnh: HẢI THUẬN
Bí thư Trung ương Đảngngày đại đoàn kếtVỹ DạDạ LêBộ trưởng Bộ Ngoại giaoLê Hoài Trung
Cứu trợ kịp thời người dân khu vực bị lũ cô lập

Ngày 28/10, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Thành phố Huế đã trực tiếp về cơ sở để thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng, nhất là tại các khu vực còn bị cô lập, ngập sâu.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Chiều 29/8, UBND phường Thuận Hóa và UBND phường Vỹ Dạ long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời phát động phong trào thi đua mới với quyết tâm tạo động lực phát triển toàn diện trong những năm tới.

