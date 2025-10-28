Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Dạ Lê, phường Vỹ Dạ

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quà cho các em học sinh tổ dân phố Dạ Lê

Tổ dân phố Dạ Lê là một trong những cộng đồng dân cư lâu đời của phường Vỹ Dạ, nổi bật với truyền thống đoàn kết, đời sống văn hóa phong phú và sự tham gia tích cực của Nhân dân trong các phong trào tại địa phương. Khu dân cư có 565 hộ với 2.395 nhân khẩu, nhiều năm liền duy trì các mô hình tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt hương ước - quy ước và xây dựng đời sống văn minh đô thị. Đây cũng là địa bàn có sự gắn kết chặt chẽ giữa khu dân cư, các dòng họ và các thiết chế văn hóa truyền thống của địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ Nhân dân tổ dân phố Dạ Lê trong không khí ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết. Ông khẳng định đây là cộng đồng giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và nghĩa tình của vùng đất Cố đô; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với sự đoàn kết, gắn bó của người dân nơi đây.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quà cho người dân tổ dân phố Dạ Lê

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ngành Ngoại giao, ông Lê Hoài Trung gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các đại biểu và bà con; chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại do bão lũ vừa qua. Đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã vận động bạn bè quốc tế và kiều bào quyên góp được gần 24 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại bão lũ.

Khẳng định ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh đây là dịp tôn vinh truyền thống đoàn kết, nghĩa đồng bào; đồng thời là cơ hội để lãnh đạo các cấp lắng nghe, chia sẻ và động viên Nhân dân cùng xây dựng khu dân cư văn minh, ổn định, bền vững.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng biểu dương Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Dạ Lê, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền phường Vỹ Dạ đã tổ chức ngày hội chu đáo, phát huy giá trị không gian văn hóa truyền thống. Đồng thời, mong muốn tổ dân phố Dạ Lê và TP.Huế tiếp tục xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, kỷ cương; kiên quyết “nói không” với ma túy và tệ nạn xã hội; chú trọng giảm nghèo bền vững, phấn đấu không còn hộ nghèo...

Lãnh đạo TP. Huế trao quà cho các em học sinh tổ dân phố Dạ Lê

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung còn đặc biệt nhấn mạnh đến việc quan tâm giáo dục, động viên con cháu, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời; chủ động tiếp cận tri thức mới, kỹ năng chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong đời sống. Ông yêu cầu các khu dân cư thực hiện hiệu quả phong trào “bình dân học vụ số”, giúp người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ số để không bị tụt hậu trong quá trình chuyển đổi số - yếu tố quan trọng để cộng đồng phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và thích ứng tốt với yêu cầu xã hội hiện nay.

Dịp này, đoàn công tác Trung ương trao 30 suất quà hỗ trợ các hộ dân khu dân cư Dạ Lê, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 nghìn đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế trao 20 suất quà, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và quà trị giá 500 nghìn đồng. Cá nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi tặng khu dân cư Dạ Lê 10 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 1 triệu đồng, góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn sau bão lũ.