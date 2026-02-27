  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 27/02/2026 19:20

Lãnh đạo thành phố thăm, động viên các doanh nghiệp ở Phong Điền

HNN.VN - Chiều 27/2, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm, động viên một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Khu công nghiệp (KCN) Phong Điền và Tứ Hạ (Hương Trà) nhân dịp năm mới Bính Ngọ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo đà bứt phá, tăng trưởng bền vữngNiềm phấn khích đầu năm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Công nghệ và Bảo hộ Kanglongda Việt Nam

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã đến thăm, động viên Công ty TNHH Công nghệ và Bảo hộ Kanglongda Việt Nam; Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Chi nhánh Huế (KCN Phong Điền) và Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam (KCN Tứ Hạ).

Đại diện Công ty TNHH Công nghệ và Bảo hộ Kanglongda Việt Nam thông tin, doanh nghiệp hiện có 58 lao động nước ngoài. Doanh thu năm qua đạt khoảng 110 triệu USD; tổng số lao động 2.643 người... Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng thêm khoảng 300 lao động để mở rộng sản xuất. Tại Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Huế, hiện doanh nghiệp có 8 lao động nước ngoài; doanh thu năm 2025 đạt 916,791 tỷ đồng; tạo việc làm cho 927 lao động với mức lương bình quân 8,4 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2026, công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm 186 lao động nhằm đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, CB-CNV Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P - Chi nhánh Huế 

Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất loa, linh kiện điện tử, các sản phẩm từ cao su và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. Công ty hiện có 6 lao động nước ngoài; doanh thu trong năm qua đạt 142 tỷ đồng; tổng số lao động 180 người… Dự kiến năm 2026 công ty sẽ tuyển dụng thêm khoảng 60 lao động để hoạt động hiệu quả hơn.

Phát biểu tại các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, bảo đảm thu nhập tương đối ổn định, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng quà cho Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam

Nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đồng chí nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lao động nước ngoài, bảo đảm an toàn, ổn định, đúng quy định; tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đối với các đơn vị sản xuất, chế biến thực phẩm cần chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất. Cùng với đó là thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sản xuất văn minh, an toàn, bền vững.

Năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, vì vậy sự đóng của các doanh nghiệp tại KCN Phong Điền và Tứ Hạ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu chung. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Tin, ảnh: Minh Văn
 Từ khóa:
doanh nghiệplãnh đạothành phốchia sẻkhó khănxuân mớiHải Vân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang thăm và chúc mừng các cơ sở y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 27/2, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ và đội ngũ y bác sĩ tại một số đơn vị y tế trên địa bàn, gồm Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; Sở Y tế TP. Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang thăm và chúc mừng các cơ sở y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Lính trinh sát “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”

Những ngày trước tết Nguyên đán, tinh thần sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Đại đội 20 Trinh sát càng được nâng cao. Những cuộc báo động luyện tập phương án được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng cơ động, xử trí tình huống cho cán bộ, chiến sĩ.

Lính trinh sát “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”
Xuân mới trên đất Bình Điền

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, dọc theo tuyến đường dẫn vào xã vùng gò đồi Bình Điền rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay trong gió. Màu đỏ của cờ như hòa cùng màu nắng mới, tô điểm cho những rừng keo tràm xanh ngát, tạo nên một bức tranh tràn đầy sức sống. Trong không khí hân hoan, câu chuyện về những “đồng vốn nghĩa tình” đang lan tỏa khắp các thôn, trở thành niềm hy vọng và niềm tin sắt son của bà con nhân dân.

Xuân mới trên đất Bình Điền
Lòng dân đồng thuận

Đảng lãnh đạo, Nhân dân đồng lòng, chung sức; đón đúng thời cơ, tận dụng thuận lợi, vượt lên thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, đạt những mục tiêu chiến lược, Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng mang truyền thống vinh quang, chứa đựng nhãn quan trí tuệ, thể hiện trách nhiệm của Đảng với dân tộc trước kỷ nguyên mới.

Lòng dân đồng thuận

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top