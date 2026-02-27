Lãnh đạo thành phố thăm, động viên các doanh nghiệp ở Phong Điền

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Công nghệ và Bảo hộ Kanglongda Việt Nam

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã đến thăm, động viên Công ty TNHH Công nghệ và Bảo hộ Kanglongda Việt Nam; Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Chi nhánh Huế (KCN Phong Điền) và Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam (KCN Tứ Hạ).

Đại diện Công ty TNHH Công nghệ và Bảo hộ Kanglongda Việt Nam thông tin, doanh nghiệp hiện có 58 lao động nước ngoài. Doanh thu năm qua đạt khoảng 110 triệu USD; tổng số lao động 2.643 người... Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng thêm khoảng 300 lao động để mở rộng sản xuất. Tại Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Huế, hiện doanh nghiệp có 8 lao động nước ngoài; doanh thu năm 2025 đạt 916,791 tỷ đồng; tạo việc làm cho 927 lao động với mức lương bình quân 8,4 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2026, công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm 186 lao động nhằm đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, CB-CNV Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P - Chi nhánh Huế

Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất loa, linh kiện điện tử, các sản phẩm từ cao su và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. Công ty hiện có 6 lao động nước ngoài; doanh thu trong năm qua đạt 142 tỷ đồng; tổng số lao động 180 người… Dự kiến năm 2026 công ty sẽ tuyển dụng thêm khoảng 60 lao động để hoạt động hiệu quả hơn.

Phát biểu tại các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, bảo đảm thu nhập tương đối ổn định, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng quà cho Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam

Nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đồng chí nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lao động nước ngoài, bảo đảm an toàn, ổn định, đúng quy định; tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đối với các đơn vị sản xuất, chế biến thực phẩm cần chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất. Cùng với đó là thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sản xuất văn minh, an toàn, bền vững.

Năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, vì vậy sự đóng của các doanh nghiệp tại KCN Phong Điền và Tứ Hạ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu chung. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh lâu dài.