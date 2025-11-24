  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 26/11/2025 16:27

Gắn hoạt động công đoàn với các phong trào thi đua

HNN.VN - Quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, khuyến khích đoàn viên, người lao động tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ là ý kiến chỉ đạo của bà Lê Thị Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam tại Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 26/11.

Bổ sung nguồn vốn khôi phục kinh tế sau lũGiảm lãi suất mua nhà ở, tăng cơ hội an cưDoanh nghiệp chung tay hỗ trợ người lao động ảnh hưởng mưa lũĐiểm tựa cho các đối tượng chính sách

Bà Lê Thị Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) NHCSXH thành phố Huế đã có nhiều đổi mới và chuyển biến rõ nét, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. CĐCS đã tổ chức triển khai hiệu quả và hoàn thành toàn diện 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII CĐCS NHCSXH thành phố Huế, giai đoạn 2023-2025.

Nhiệm kỳ 2025-2030, CĐCS NHCSXH thành phố phấn đấu 100% công đoàn bộ phận hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đoàn viên tham gia đóng góp các hoạt động xã hội từ thiện do Công đoàn NHCSXH, CĐCS và các đơn vị chức năng trên địa bàn phát động.

Hàng năm tổ chức hội thao cơ sở hoặc hội thi văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi bổ ích, tăng cường tinh thần giao lưu, học hỏi cho đoàn viên, đảm bảo toàn bộ cán bộ viên chức người lao động có việc làm ổn định, chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định.

Bà Lê Thị Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đánh giá cao những kết quả trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn của NHCSXH thành phố. Đồng thời nhấn mạnh, CĐCS NHCSXH thành phố Huế cần nhận diện, dự báo những khó khăn, thách thức nâng cao trách nhiệm vai trò của CĐCS và từng cán bộ, người lao động. Tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của ban chấp hành; đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn...

Tại Đại hội, Ban Chấp hành CĐCS NHCSXH thành phố Huế đã phát động phong trào “Quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành CĐCS NHCSXH nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Hoàng Anh
 Từ khóa:
tín dụngchính sáchngân hàngđại hội công đoànthành phố Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

MB hỗ trợ Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 24/11, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ do Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) hỗ trợ.

MB hỗ trợ Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Tăng cường các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025

Ngày 21/11, đoàn công tác của Cục Thuế do ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho người dân tại 2 xã Đan Điền, Quảng Điền và động viên cán bộ, công chức Thuế thành phố Huế bị thiệt hại do những đợt lũ lụt. Đoàn cũng đã có buổi làm việc cùng Thuế thành phố liên quan đến các nhiệm vụ công tác năm 2025.

Tăng cường các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026:
Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Chiều 18/11, HĐND TP. Huế khóa VIII tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 28 để xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh cho người dân. Các tờ trình của UBND thành phố đều được HĐND thành phố thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top