Gắn hoạt động công đoàn với các phong trào thi đua

Bà Lê Thị Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) NHCSXH thành phố Huế đã có nhiều đổi mới và chuyển biến rõ nét, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. CĐCS đã tổ chức triển khai hiệu quả và hoàn thành toàn diện 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII CĐCS NHCSXH thành phố Huế, giai đoạn 2023-2025.

Nhiệm kỳ 2025-2030, CĐCS NHCSXH thành phố phấn đấu 100% công đoàn bộ phận hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đoàn viên tham gia đóng góp các hoạt động xã hội từ thiện do Công đoàn NHCSXH, CĐCS và các đơn vị chức năng trên địa bàn phát động.

Hàng năm tổ chức hội thao cơ sở hoặc hội thi văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi bổ ích, tăng cường tinh thần giao lưu, học hỏi cho đoàn viên, đảm bảo toàn bộ cán bộ viên chức người lao động có việc làm ổn định, chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định.

Bà Lê Thị Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đánh giá cao những kết quả trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn của NHCSXH thành phố. Đồng thời nhấn mạnh, CĐCS NHCSXH thành phố Huế cần nhận diện, dự báo những khó khăn, thách thức nâng cao trách nhiệm vai trò của CĐCS và từng cán bộ, người lao động. Tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của ban chấp hành; đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn...

Tại Đại hội, Ban Chấp hành CĐCS NHCSXH thành phố Huế đã phát động phong trào “Quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành CĐCS NHCSXH nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.