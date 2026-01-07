Thành ủy Huế giao ban các cơ quan Đảng

Toàn cảnh tại hội nghị

Trong quý IV/2025, toàn hệ thống các cơ quan Đảng thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, chủ động, trách nhiệm trong tham mưu, phục vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong bối cảnh có nhiều yêu cầu mới đặt ra. Công tác tham mưu chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp được triển khai đồng bộ, chặt chẽ; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Các cơ quan Đảng đã phối hợp hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp dân, giải quyết đơn thư, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”. Công tác tư tưởng, tuyên truyền được tăng cường, tập trung vào các nghị quyết quan trọng của Trung ương, nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, các sự kiện chính trị lớn của đất nước và thành phố, qua đó góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong xã hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học tiếp tục được chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, quý I năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn mở đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và các chương trình hành động của Thành ủy trong nhiệm kỳ mới. Chất lượng, tiến độ và hiệu quả triển khai nhiệm vụ ngay từ quý đầu năm sẽ quyết định lớn đến kết quả thực hiện cả năm 2026, tạo nền tảng cho việc đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Trên tinh thần đó, đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị các cơ quan Đảng thành phố tập trung cao độ cho công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, bảo đảm tính chủ động, kịp thời, sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Công tác tham mưu phải chuyển mạnh từ phản ánh sang đề xuất giải pháp, cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ sản phẩm.

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong quý I năm 2026 là khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Chương trình hành động của Thành ủy bằng các chương trình, kế hoạch công tác sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Các nhiệm vụ đã xác định triển khai trong năm 2026 phải được phân công ngay, tổ chức thực hiện ngay, tuyệt đối tránh tình trạng chậm trễ, hình thức hoặc lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Các cơ quan cần nghiêm túc quán triệt và triển khai Kết luận của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng đổi mới phương thức làm việc, tinh gọn quy trình, giảm hội họp không cần thiết, nâng cao chất lượng văn bản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xử lý công việc. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm kịp thời, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Cùng với đó, cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và kỷ luật công vụ; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thiếu quyết liệt. Mỗi cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, bảo đảm sự thống nhất cao trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến yêu cầu, ngay sau hội nghị này, đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát lại toàn bộ chương trình công tác quý I và năm 2026, tổ chức triển khai theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; chủ động phát hiện khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý.