Khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 2

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc của hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài chủ trì hội nghị.

Theo chương trình của hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc và quán triệt văn bản mới của Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến trình bày tóm tắt dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Hội nghị cũng sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường; chất vấn trong Đảng theo Quy chế chất vấn trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định 158-QĐ/TW, ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chia sẻ: Những ngày vừa qua, thành phố đã trải qua trận lũ lụt lịch sử, gây thiệt hại về người và tài sản. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi xin ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chỉ đạo quyết liệt, điều hành kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố cùng các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

“Xin chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, mất mát về người và tài sản mà toàn thành phố đã gánh chịu trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua; mong rằng cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất để sớm ổn định cuộc sống. Sắp tới, chúng ta sẽ tổ chức đúc rút kinh nghiệm trong công tác này”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung mong muốn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2025, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của thành phố với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành khối lượng công việc khá lớn và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả toàn diện. Tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao (9 tháng đầu năm đạt 9,06%, xếp vị thứ 9 toàn quốc). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống Nhân dân ngày một tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tăng cường.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc và chính quyền các cấp đã vào cuộc mạnh mẽ, triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Chú trọng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố; triển khai các dự án trọng điểm để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Tuy vậy, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng như kỳ vọng: Quy mô nền kinh tế còn nhỏ; sản xuất công nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Giải phóng mặt bằng và một số đề án, dự án lớn có tiến độ triển khai còn chậm. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vẫn còn gặp một số khó khăn. An toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại đang là thách thức lớn. Tình hình thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất diễn biến phức tạp, nhất là đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 25/10 đến 3/11 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của người dân và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra tiến trình xây dựng dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu bám sát các báo cáo, các nhiệm vụ quan trọng đã đặt ra và tình hình thực tiễn của các ngành, địa phương, đơn vị để phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; tập trung phân tích sâu hơn những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá nhằm tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ trong những tháng cuối năm; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 10% trở lên và các nhiệm vụ quan trọng đã đặt ra, tạo nền tảng vững chắc để đưa thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII: Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Ban Thường vụ đã chỉ đạo bộ phận biên tập tiếp thu, hoàn thiện dự thảo. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến trực tiếp tại hội nghị hoặc tham gia vào văn bản. Trong đó, cần tập trung thảo luận về những nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án trọng điểm, có tính chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời làm rõ phân công trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ và các điều kiện triển khai. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Đối với Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, việc xây dựng quy chế có ý nghĩa hết sức quan trọng. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, tình hình thực tiễn địa phương và kinh nghiệm về phương pháp, chế độ làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ các khóa trước. Do vậy, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, trong đó cần tập trung thảo luận vào các quy định mới của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ; thẩm quyền của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; mối quan hệ công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc… nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất của Đảng bộ đối với mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: "Hội nghị lần này bàn và quyết định nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025 và nhiệm vụ chiến lược của cả nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vì vậy, đề nghị các đồng chí phát huy cao độ trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng và cho ý kiến vào các dự thảo và các vấn đề quan trọng khác".