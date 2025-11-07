  • Huế ngày nay Online
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm và trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại phường Hóa Châu và Phong Thái

HNN.VN - Ngày 7/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ của Thường trực Thành ủy và Chính phủ Liên bang Nga cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại 2 phường Hóa Châu và Phong Thái.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến yêu cầu lãnh đạo phường Hóa Châu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn phường

Trong những ngày mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở hai địa phương này bị ngập sâu, giao thông chia cắt, đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều hộ dân bị thiệt hại về tài sản, hoa màu và vật nuôi. 

Tại phường Hóa Châu có hơn 220 hộ dân với trên 340 nhân khẩu phải sơ tán do nước ngập sâu, chia cắt cục bộ nhiều khu vực. Hơn 15km kênh mương bị hư hỏng, 35-40ha rau màu bị thiệt hại hoàn toàn, hệ thống đê bao nuôi trồng thủy sản bị sạt lở nghiêm trọng. Gần 100% trường học trên địa bàn bị ngập, gây thiệt hại cơ sở vật chất khoảng 7 tỷ đồng.

Tại phường Phong Thái, toàn địa bàn có 897 hộ dân bị ngập lụt; trong đó nhiều khu vực ngập sâu trên 1m, giao thông chia cắt. Có 81 hộ dân (192 nhân khẩu) phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn; đoạn kè Hiền Sỹ dọc sông Bồ bị sụt lún dài 50m, nguy cơ sạt lở cao…

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của từng hộ dân, chia sẻ sâu sắc với những tổn thất, mất mát do thiên tai gây ra. Đồng chí mong muốn bà con đoàn kết giúp nhau khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất; đồng thời bày tỏ niềm tin với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, người dân Hóa Châu và Phong Thái sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm và trao quà cho hộ gia đình ở phường Phong Thái

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đã thay mặt Chính phủ Liên bang Nga trao nhiều phần quà hỗ trợ đến các hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là tình cảm đặc biệt, chân thành và sâu sắc của Chính phủ và Nhân dân Nga dành cho Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố còn đang khắc phục hậu quả mưa lũ, những phần quà từ Chính phủ Liên bang Nga không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế, là nguồn động viên quý báu giúp người dân thêm vững tin, ấm lòng.

Xúc động khi được nhận quà, bà Hoàng Thị Hạnh, người dân phường Hóa Châu chia sẻ: “Hôm nay được lãnh đạo thành phố đến thăm và nhận món quà nghĩa tình từ bạn bè quốc tế, tôi thật sự rất xúc động và biết ơn. Chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia không chỉ từ trong nước mà cả từ bạn bè thế giới”.

Tại các địa phương đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời các hộ dân khó khăn, hộ nghèo, người neo đơn, đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, phục hồi sinh kế, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
