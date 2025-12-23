Tập trung cao độ cho giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Toàn cảnh buổi làm việc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì buổi làm việc; cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; các UVTV Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quy mô lớn, tác động sâu rộng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Nghị quyết số 172/2024/QH15, với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1.541 km. Đoạn qua thành phố Huế dài khoảng 95 km, đi qua địa bàn 12 xã, phường; bố trí 1 ga hành khách Phú Mỹ (phường Mỹ Thượng) và 1 ga tiềm năng tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Theo báo cáo, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn thành phố là 9.278 hộ, diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 1.128 ha; số hộ tái định cư dự kiến 1.368 hộ, với khoảng 7.418 ngôi mộ phải di dời. Tổng kinh phí thực hiện công tác GPMB ước khoảng 4.495 tỷ đồng; riêng đầu tư các khu tái định cư và nghĩa trang khoảng 1.785 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Xây dựng đã phân bổ cho thành phố Huế 335 tỷ đồng, trong đó còn lại 275 tỷ đồng để triển khai cho các ban quản lý dự án.

Thành phố đã rà soát quỹ đất, dự kiến bố trí 22 khu tái định cư, 5 khu nghĩa trang, 4 khu trường học và 1 khu chợ kết hợp tái định cư. Công tác triển khai tại các ban quản lý dự án cơ bản theo kế hoạch, tuy nhiên một số dự án vẫn chậm tiến độ do ảnh hưởng thời tiết, khối lượng công việc lớn và công tác GPMB còn nhiều vướng mắc.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh trao đổi tại buổi làm việc

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho biết, thành phố xác định GPMB là nhiệm vụ then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ toàn bộ dự án. Các sở, ngành, địa phương được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác định ranh giới GPMB; phối hợp chặt chẽ trong kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trước ngày 30/12/2026.

Tại buổi làm việc, một số địa phương đã kiến nghị tháo gỡ khó khăn. Phường Mỹ Thượng đề xuất bổ sung đầu tư khu nghĩa trang tập trung để phục vụ cải táng, đồng thời kiến nghị xem xét phương án bồi thường, bố trí tái định cư đối với các hộ dân nằm trong hành lang an toàn do không đủ điều kiện xây dựng, tách thửa theo quy định hiện hành. Xã Quảng Điền kiến nghị áp dụng đơn giá bồi thường theo mặt bằng giá năm 2026, sớm thẩm định, phê duyệt dự án và bố trí đủ nguồn vốn cho 4 khu tái định cư trên địa bàn.

UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương phải vào cuộc ngay từ đầu trong công tác GPMB; tăng cường phối hợp giữa các ban quản lý dự án và chính quyền cơ sở; việc lựa chọn nhà thầu phải đúng quy định, có thẩm định, giám sát chặt chẽ.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác GPMB cho dự án. Ảnh: Ngọc Minh

Tập trung đảo đảm tiến độ dự án

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia, có phạm vi ảnh hưởng lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và sự phát triển chung của thành phố. Vì vậy, trách nhiệm đặt ra đối với các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, địa phương là hết sức nặng nề. Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương phải phát huy cao độ tinh thần chủ động, quyết liệt, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương khẩn trương rà soát, kiểm kê đầy đủ các hộ dân nằm trong hành lang dự án, làm cơ sở triển khai công tác GPMB đồng bộ, đúng quy định. Việc đánh giá năng lực nhà thầu phải được thực hiện chặt chẽ, thực chất, lựa chọn đúng đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Đối với tiến độ thực hiện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhắc nhở Ban Quản lý dự án 1 và Ban Quản lý các Khu Kinh tế và công nghiệp còn chậm so với yêu cầu; đồng thời biểu dương Ban 2 và Ban 3 đã nỗ lực, bảo đảm tiến độ đề ra. Việc biểu dương, nhắc nhở phải được thực hiện theo từng giai đoạn, tạo động lực để các đơn vị cùng nỗ lực, không để “điểm nghẽn” kéo dài.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kết luận buổi làm việc

Để tăng cường chỉ đạo, Thành ủy thống nhất thành lập tổ công tác chuyên trách thuộc Ban Chỉ đạo, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh làm Tổ trưởng, với sự tham gia của các sở, ngành liên quan. Tổ công tác thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần một lần để kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn cho các ban, địa phương trong công tác GPMB.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp ủy địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng pháp luật; quản lý chặt chẽ nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích, không lồng ghép dự án khác, không để xảy ra thất thoát, trục lợi. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phải được tăng cường, với sự phối hợp, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

UBND thành phố được giao rà soát, thống kê danh sách các đơn vị đủ năng lực để phục vụ công tác chỉ định thầu; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, hoàn thành các mục tiêu đề ra.