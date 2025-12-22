  • Huế ngày nay Online
Khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026

HNN.VN - Ngày 24/12, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 đã khai mạc tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Ra quân các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp thành phố năm học 2025-2026

Các đội tuyển tham dự kỳ thi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/12. Tham gia kỳ thi năm nay, đoàn học sinh TP. Huế có 11 đội tuyển với 108 học sinh, tranh tài ở các môn: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Toàn bộ học sinh dự thi đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Nội dung đề thi bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư 32/2018 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 13/2022 và 17/2025). Đối với tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Nhật, nội dung thi theo chương trình hiện hành và Công văn 4171/BGDĐT-GDTrH về dạy các môn chuyên sâu cấp THPT.

Sở GD&ĐT và Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, phòng thi thực hành ngoại ngữ, công nghệ thông tin... nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ kỳ thi.

Kỳ thi không chỉ là dịp để ghi nhận, tôn vinh những học sinh xuất sắc mà còn là bước tuyển chọn quan trọng nhằm bồi dưỡng lực lượng tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Kết quả kỳ thi dự kiến công bố vào ngày 21/1/2026. Tiếp đó, kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2026 diễn ra 24-26/3/2026 tại Hà Nội. Danh sách học sinh được triệu tập các đội tuyển khu vực và quốc tế sẽ công bố vào 3/4/2026.

MINH HIỀN
  Nội dung góp ý

