Ký kết hợp tác toàn diện giữa Agribank và Trường Đại học Y - Dược

Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược ký kết thỏa thuận cùng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung

Lễ ký kết thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, sử dụng dịch vụ của các bên và các hoạt động hỗ trợ sinh viên, công tác an sinh xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và các lĩnh vực khác. Đồng thời, hai bên cũng hợp tác trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu cho Agribank và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, Agribank chi nhánh Huế, chi nhánh Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC Thừa Thiên Huế đã trao tặng "Quỹ học bổng sinh viên" và "Quỹ hỗ trợ cho sinh viên nghèo vượt khó" cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế với số tiền 180 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng Văn phòng đ ại diện Agribank khu vực miền Trung trao học bổng cho các sinh viên