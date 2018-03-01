Thứ Tư, 24/12/2025 18:01 (GMT+7)
Ký kết hợp tác toàn diện giữa Agribank và Trường Đại học Y - Dược
HNN.VN - Ngày 24/12, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, Agribank chi nhánh Huế, chi nhánh Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC Thừa Thiên Huế và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.
|
| Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược ký kết thỏa thuận cùng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung
Lễ ký kết thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, sử dụng dịch vụ của các bên và các hoạt động hỗ trợ sinh viên, công tác an sinh xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và các lĩnh vực khác. Đồng thời, hai bên cũng hợp tác trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu cho Agribank và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.
Trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, Agribank chi nhánh Huế, chi nhánh Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC Thừa Thiên Huế đã trao tặng "Quỹ học bổng sinh viên" và "Quỹ hỗ trợ cho sinh viên nghèo vượt khó" cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế với số tiền 180 triệu đồng.
|
| Ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng ại diện Agribank khu vực miền Trungtrao học bổng cho các sinh viên
Ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng ại diện Agribank khu vực miền Trung bày tỏ tin tưởng, chương trình hợp tác sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp và ngày càng rộng mở, lâu bền; đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển bền vững, hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ chính trị của ngành ngân hàng cũng như ngành giáo dục đào tạo. Đồng thời, sẽ góp phần chăm lo, hỗ trợ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện giúp các em tiếp tục nỗ lực vượt lên khó khăn, phấn đấu học tập để sau này trở thành những bác sĩ, dược sĩ cống hiến cho xã hội. Agribank cũng mong muốn được đồng hành cùng các đơn vị thành viên của Đại học Huế trong thời gian tới để cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung của các đơn vị trên địa bàn.
Hoàng Loan