Chủ động, linh hoạt trong quyết nghị và giám sát

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII

Trong năm 2025, HĐND thành phố đã tổ chức 11 kỳ họp, trong đó có 9 kỳ họp chuyên đề, ban hành gần 170 nghị quyết theo thẩm quyền, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn và các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình điều hành của UBND thành phố. Công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, phối hợp đồng bộ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan. Nội dung, chương trình kỳ họp được xây dựng có trọng tâm, tài liệu trình bày ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho thảo luận và chất vấn, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ tiếp tục được duy trì nghiêm túc, đúng quy định. Tại kỳ họp thường lệ lần thứ 10, HĐND thành phố đã chất vấn các nhóm vấn đề được cử tri quan tâm như vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác phòng, chống dịch bệnh, quản lý thị trường, tình trạng ùn tắc giao thông và bất cập trong tổ chức giao thông đô thị. Phiên chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn; câu hỏi tập trung, đi thẳng vào vấn đề; việc điều hành linh hoạt, tạo điều kiện để đại biểu thực hiện tốt chức năng giám sát. Nội dung chất vấn, giải trình được theo dõi, đôn đốc thực hiện sau kỳ họp.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII

Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong năm, HĐND thành phố đã giám sát việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, kết quả giám sát được báo cáo và thông qua nghị quyết tại kỳ họp thường lệ lần thứ 10. Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở tại huyện A Lưới. Các Ban HĐND triển khai giám sát chuyên đề về quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng và tình hình tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố cùng chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Qua giám sát, nhiều tồn tại, hạn chế được chỉ ra, kèm theo là các kiến nghị cụ thể để khắc phục.

Cùng với đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực HĐND thành phố quan tâm thực hiện. Năm 2025, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 22 buổi tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý 68 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các vụ việc đều được giải thích, hướng dẫn hoặc chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thông qua hoạt động này, lãnh đạo HĐND được lắng nghe trực tiếp các phản ánh, kiến nghị, góp ý, tâm tư của của người dân.

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, HĐND thành phố còn tập trung thực hiện các thủ tục sắp xếp, tinh gọn các sở, ngành và các phường, xã, thị trấn; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã sau sắp xếp; tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND cấp xã; tham gia góp ý các dự thảo luật, nghị quyết quan trọng của Trung ương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai phần mềm họp HĐND trên nền tảng số.

Năm 2025, HĐND thành phố Huế đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong tổ chức và hoạt động, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chương trình đề ra. Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để HĐND thành phố tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2026.