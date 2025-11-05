Trao tiền và quà giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp nhận 200 triệu đồng và 4 tấn gạo từ Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ

Chia sẻ trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra ở TP. Huế, Công ty CP Đầu tư khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ 1 tỷ đồng; Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt nhân thọ hỗ trợ 200 triệu đồng và 4 tấn gạo; Công ty CP Kính Đạt Phương - Huế hỗ trợ 300 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các doanh nghiệp, đơn vị vì nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái, coi đây là nguồn lực quan trọng góp phần giúp người dân sớm khắc phục khó khăn sau mưa lũ. Đồng thời hứa sẽ phân bổ và giám sát nguồn hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch...

Dịp này, UBND TP. Huế đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao Chứng nhận “Tấm lòng vàng” cho các đơn vị vì đã kịp thời chung tay hỗ trợ người dân TP. Huế bị thiệt hại do lũ lụt năm 2025.

Agribank hỗ trợ 2 tỷ đồng cho các đơn vị, người dân ở vùng ngập nặng

Agribank trao tiền hỗ trợ tại phường Vỹ Dạ

Theo đó, Văn phòng miền Trung và Agribank chi nhánh TP. Huế đã đến những xã, phường bị ngập sâu, thiệt hại nặng để trao quà hỗ trợ an sinh xã hội. Các đoàn công tác đã trao 2 tỷ đồng từ nguồn an sinh xã hội, trong đó trao cho 20 xã, phường ngập sâu, mỗi xã, phường 50 triệu đồng, tổng giá trị 1 tỷ đồng; hỗ trợ các trường học, trung tâm y tế và một số đơn vị thấp trũng, ngập sâu đóng trên địa bàn 1 tỷ đồng.

Trước đó, Đoàn công tác của Agribank, do Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và hỗ trợ khách hàng ở TP. Huế bị thiệt hại nặng do các đợt lũ vừa qua. Cũng trong đợt này, Agribank cũng hỗ trợ TP. Đà Nẵng 4 tỷ đồng; hỗ trợ tại tỉnh Quảng Ngãi 1 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo và Công đoàn Agribank cũng yêu cầu các chi nhánh tại khu vực bị thiệt hại khẩn trương thống kê mức độ ảnh hưởng của khách hàng, hộ sản xuất, gia đình cán bộ, người lao động để có chính sách hỗ trợ tín dụng, tiết giảm lãi suất, gia hạn nợ phù hợp, giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất; hỗ trợ cán bộ nhân viên, người lao động sớm ổn định cuộc sống.

Công an TP. Hà Nội hỗ trợ 500 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an Hà Nội trao tặng 500 triệu đồng

Đoàn công tác Công an TP. Hà Nội do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ tại Công an TP. Huế. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt ân cần thăm hỏi, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và người dân Huế trước những thiệt hại lớn về người, tài sản và cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hà Nội cùng lực lượng công an các địa phương trên cả nước đã quan tâm, động viên, gửi tặng những phần quà thiết thực, ý nghĩa. Công an TP. Huế sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó với cơn bão số 13 sắp tới, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ tại Quảng Điền

Đại diện Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế và lãnh đạo địa phương tặng quà đến người dân

Sáng 6/11, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tổ chức trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Quảng Điền.

Tại xã Quảng Điền, đoàn đã trao 220 suất quà, với tổng khối lượng gần 800kg gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu: mì tôm, nước mắm, thịt hộp và sữa. Những phần quà này được vận động từ tấm lòng bạn đọc và các nhà hảo tâm TP. Hồ Chí Minh gửi gắm thông qua các cơ quan báo chí.

Hoạt động không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực, giúp người dân vùng lũ phần nào khắc phục khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.

Đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí tiếp tục làm cầu nối yêu thương giữa những tấm lòng hảo tâm và người dân vùng thiên tai; thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân, giúp bà con có thêm động lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.