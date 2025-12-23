Tiếp tục tăng cường hoạt động phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin

Lãnh đạo hai bên ký kết biên bản ghi nhớ tại hội đàm

Tại buổi hội đàm, hai bên đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự từ tháng 1/2025 đến nay. Theo đó, trên địa bàn biên giới thành phố Huế đoạn tiếp giáp với tỉnh Salavan (Lào), các hoạt động vi phạm pháp luật, các vụ việc xảy ra đều được phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm. Tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định.

Hai bên thường xuyên tổ chức trao đổi thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý, giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới. Trong năm 2025, các đồn biên phòng tuyến biên giới Việt Nam - Lào đã phối hợp nhiều đợt tuần tra song phương; qua tuần tra, kiểm soát, không phát hiện các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, bảo vệ an toàn hệ thống mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới của mỗi bên đảm bảo nguyên trạng.

Hai bên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới tự giác chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào. Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biên giới Việt Nam - Lào tham mưu cho chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới kết hôn theo đúng quy định không để xảy ra tình trạng kết hôn không giá thú.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế (phải) tặng quà cho bạn

Hai bên đã trao đổi được 156 lượt/68 tin, tình hình có liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Các tin, tình hình xảy ra đã được hai bên phối hợp điều tra, xác minh và kết luận rõ ràng, kịp thời góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Hai bên đã duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình kết nghĩa giữa đồn - đại đội bảo vệ biên giới và mô hình kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, phối hợp và giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tiếp tục tăng cường hoạt động phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, tình hình có liên quan trong bảo vệ an ninh chính trị & trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng và tình hình phức tạp trên đoạn biên giới tiếp giáp giữa thành phố Huế/Việt Nam với tỉnh Salavan (Lào).

Hai bên tiếp tục hợp tác song phương thực hiện các nội dung của Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào.