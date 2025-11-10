  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 10/11/2025 18:56

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao của WWF

HNN.VN - Chiều 10/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao của WWF - Quốc tế do ông Martin Kabaluapa Kapinga, Tổng giám đốc quản lý các văn phòng WWF làm trưởng đoàn.

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế và Gyeongju Mở rộng hợp tác thương mại, giáo dục, du lịch giữa Huế và Hàn QuốcThúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa TP. Huế với Trung QuốcHợp tác chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minhPhú Xuân tiếp đoàn Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto, Nhật Bản

 Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định trao đổi với ông Martin Kabaluapa Kapinga

Thay mặt đoàn, ông Martin Kabaluapa Kapinga chúc mừng ông Phan Thiên Định vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời bày tỏ niềm tin và chúc cá nhân ông Phan Thiên Định và thành phố Huế tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đặc biệt là trong công tác phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Ông Martin Kabaluapa Kapinga cũng chia sẻ với những khó khăn mà Huế vừa trải qua do đợt mưa lũ kéo dài, đồng thời đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả của chính quyền thành phố, cho rằng đây là minh chứng rõ nét về tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và năng lực điều hành hiệu quả của địa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và gìn giữ đa dạng sinh học, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố xanh, bền vững và đáng sống. 

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định chúc mừng WWF vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại Việt Nam, đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực của WWF đối với Huế trong thời gian qua, đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định mong muốn phía WWF nói chung và WWF - Việt Nam nói riêng tiếp tục hỗ trợ thành phố Huế trong việc tiếp cận các nguồn tài trợ nước ngoài để tăng cường khả năng chống chịu hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ công tác bảo tồn, tăng cường đa dạng sinh học, phát triển các chuỗi giá trị, nâng cao sinh kế của cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, qua đó giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là rừng và động vật hoang dã. 

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ UBND thành phố Huế trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án hỗ hợ về giảm thiểu chất thải rắn, chất thải nhựa; triển khai Chương trình phân loại rác tại nguồn của thành phố và quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng lộ trình, kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Ngọc Minh
 Từ khóa:
Tiếp xã giaolãnh đạothành phốWWFhợp táchỗ trợ
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng hơn 470 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng mưa lũ và lực lượng chức năng cơ sở

Từ ngày 5 đến 8/11, nhóm anh em thân hữu Hội đồng hương Huế ở Bảo Lộc và Trung tâm tiệc cưới Cường Vy - Bảo Lộc, Lâm Đồng đã tổ chức chuyến hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ và người dân có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, trường học trên địa bàn TP. Huế.

Trao tặng hơn 470 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng mưa lũ và lực lượng chức năng cơ sở
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm và trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại phường Hóa Châu và Phong Thái

Ngày 7/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ của Thường trực Thành ủy và Chính phủ Liên bang Nga cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại 2 phường Hóa Châu và Phong Thái.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm và trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại phường Hóa Châu và Phong Thái

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top