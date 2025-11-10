Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo cấp cao của WWF

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định trao đổi với ông Martin Kabaluapa Kapinga

Thay mặt đoàn, ông Martin Kabaluapa Kapinga chúc mừng ông Phan Thiên Định vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời bày tỏ niềm tin và chúc cá nhân ông Phan Thiên Định và thành phố Huế tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đặc biệt là trong công tác phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Ông Martin Kabaluapa Kapinga cũng chia sẻ với những khó khăn mà Huế vừa trải qua do đợt mưa lũ kéo dài, đồng thời đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả của chính quyền thành phố, cho rằng đây là minh chứng rõ nét về tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và năng lực điều hành hiệu quả của địa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và gìn giữ đa dạng sinh học, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố xanh, bền vững và đáng sống.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định chúc mừng WWF vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại Việt Nam, đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực của WWF đối với Huế trong thời gian qua, đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định mong muốn phía WWF nói chung và WWF - Việt Nam nói riêng tiếp tục hỗ trợ thành phố Huế trong việc tiếp cận các nguồn tài trợ nước ngoài để tăng cường khả năng chống chịu hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ công tác bảo tồn, tăng cường đa dạng sinh học, phát triển các chuỗi giá trị, nâng cao sinh kế của cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, qua đó giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là rừng và động vật hoang dã.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ UBND thành phố Huế trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án hỗ hợ về giảm thiểu chất thải rắn, chất thải nhựa; triển khai Chương trình phân loại rác tại nguồn của thành phố và quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng lộ trình, kế hoạch và mục tiêu đề ra.