Không xảy ra vụ ngộ độc quy mô lớn trên địa bàn thành phố

Đoàn liên ngành kiểm tra ATTP tại bếp ăn ở Khu công nghiệp Phú Bài

Tham dự có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng BCĐ liên ngành ATTP thành phố Trần Hữu Thùy Giang; PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện các sở, ngành, trung tâm y tế.

Năm 2025, công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn thành phố đã giám sát 2.389 bữa ăn đông người tại cộng đồng với hơn 555.590 suất ăn; tổ chức 87 đợt giám sát bữa ăn phục vụ hội nghị, hội thảo, sự kiện lớn với hơn 43.232 suất ăn, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa trên địa bàn.

Trong năm, TP. Huế ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm với 65 người mắc phải nhập viện điều trị, không có trường hợp tử vong và không xảy ra vụ ngộ độc quy mô lớn trên 30 người/vụ. Các mẫu thực phẩm giám sát nguy cơ đều đạt yêu cầu, không phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến ATTP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Công an cùng các địa phương trong công tác quản lý ATTP, nhất là trong các dịp lễ, Festival, mùa du lịch cao điểm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, thách thức như tình trạng kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, tự phát còn phổ biến; việc chấp hành quy định ATTP tại một số chợ truyền thống chưa nghiêm; nguy cơ ngộ độc thực phẩm vẫn tiềm ẩn tại bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp và các lễ hội đông người.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị du lịch, trong năm 2026, TP. Huế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, công khai kết quả kiểm tra, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm bền vững, vì sức khỏe nhân dân và du khách.