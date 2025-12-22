Giáo dục kỹ năng công dân số ở cấp tiểu học

Giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh tiểu học

Trong kỷ nguyên công nghệ số phát triển mạnh mẽ, giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh đang trở thành xu hướng phổ biến trên toàn thế giới. Việc trang bị cho học sinh tiểu học những kỹ năng cơ bản trong sử dụng công nghệ và truyền thông một cách an toàn, đúng cách không chỉ giúp các em phòng tránh các rủi ro, nguy hiểm trên không gian mạng mà còn góp phần hình thành tư duy đa chiều, khả năng sáng tạo và thích ứng với yêu cầu trong kỷ nguyên số.

Tại hội nghị, các cán bộ quản lý được trang bị những nội dung trọng tâm như: Tích hợp giáo dục kỹ năng công dân số trong chương trình giáo dục tiểu học; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhận thức của học sinh tiểu học; thực hành, trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Các báo cáo viên cũng phân tích, làm rõ nội dung giáo dục kỹ năng công dân số trong các môn học ở cấp tiểu học, nhấn mạnh việc tham chiếu chương trình môn học với khung năng lực số. Trên cơ sở đó, các cán bộ quản lý được hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục kỹ năng công dân số bảo đảm tính khoa học, linh hoạt và khả thi; đồng thời thực hành tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng công dân số được xác định theo khung năng lực số. Riêng đối với môn tin học, nội dung tập huấn đi sâu vào vai trò nòng cốt của môn học này trong việc hình thành và phát triển năng lực số cho học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức tập huấn lại ở cấp trường sau khi kết thúc lớp tập huấn cấp thành phố. Việc triển khai tập huấn tại các đơn vị phải hoàn thành trước ngày 20/1/2026, làm cơ sở để đưa giáo dục kỹ năng công dân số vào dạy học một cách đồng bộ, hiệu quả trong các trường tiểu học.