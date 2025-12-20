  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 21/12/2025 11:44
Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng 2025:

Thúc đẩy giao lưu học thuật châm cứu và y học cổ truyền

HNN.VN - Ngày 21/12, tại thành phố Huế, Hội Châm cứu thành phố Huế phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng 2025.

Hội nghị Tim mạch Cố đô mở rộng lần IVCập nhật tiến bộ trong điều trị bệnh nội tiết - đái tháo đường - rối loạn chuyển hóaChâm cứu và các phương pháp điều trị kết hợp y học hiện đại Tiếp cận toàn diện quản lý bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa103 bài báo cáo được trình bày tại hội nghị khoa học tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ 3

Các ban ngành tặng hoa chúc mừng hội nghị 

Hội nghị nhằm tạo diễn đàn học thuật để các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ y tế cùng học tập, chia sẻ và trao đổi kiến thức trong lĩnh vực châm cứu, y học cổ truyền và một số lĩnh vực y học liên quan.

Hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị y tế, cơ sở đào tạo, cùng đại diện các hội nghề nghiệp trong và ngoài thành phố Huế tham dự. Sự tham gia đông đảo của các đại biểu cho thấy vai trò của châm cứu và y học cổ truyền trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngày càng được quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Tân, Chủ tịch Hội Châm cứu thành phố Huế nhấn mạnh tầm quan trọng và ảnh hưởng tích cực của hội nghị đối với sự phát triển của lĩnh vực châm cứu, y học cổ truyền, cũng như việc tăng cường kết nối, hợp tác giữa các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và thực hành y học.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe và trao đổi về 12 báo cáo khoa học của các báo cáo viên, được tổ chức thành 4 phiên làm việc, gồm 2 phiên buổi sáng và 2 phiên buổi chiều. Nội dung các báo cáo tập trung vào nhiều chủ đề có giá trị và hàm lượng khoa học cao như châm cứu, y học cổ truyền, y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, răng hàm mặt, dược học và một số lĩnh vực liên quan khác.

Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn và phát triển bền vững lĩnh vực y học cổ truyền trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Hội nghịkhoa họccố đômở rộngTrường Đại họcY Dược Huế
