Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm hộ gia đình có công ở phường Phú Xuân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đã trao những phần quà của Thường trực Thành ủy và phần quà hỗ trợ từ Chính phủ Liên bang Nga đến các hộ dân.

Mỗi suất quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân thêm ấm lòng giữa những ngày mưa lũ còn kéo dài.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống; chia sẻ những thiệt hại, mất mát mà các gia đình phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua; mong người dân giữ vững tinh thần, nêu cao ý chí vượt khó, đoàn kết, giúp nhau khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đến thăm hộ gia đình khó khăn ở phường Hương An

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, theo dõi sát tình hình đời sống Nhân dân; kịp thời hỗ trợ các hộ khó khăn, nhất là các gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ nghèo. Đồng thời nhấn mạnh địa phương cần huy động sự chung tay của các đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sinh kế sau thiên tai.

Xúc động khi nhận được món quà nghĩa tình từ lãnh đạo Thành ủy, bà Võ Thị Hiền, trú tại phường Hương An chia sẻ: “Những ngày vừa rồi mưa to, nước ngập vào nhà, đồ đạc bị hư hỏng nhiều, tôi rất lo lắng. Hôm nay được lãnh đạo Thành ủy đến thăm hỏi, tặng quà, tôi thật sự xúc động và trân trọng cảm ơn. Món quà giúp tôi và gia đình có thêm niềm tin, tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn”.