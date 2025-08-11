Huy động, sử dụng các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội Chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ của các xã trước sáp nhập (Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Hữu), đảng ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao vai trò tập thể; xây dựng và củng cố đoàn kết nội bộ.

Đáng chú ý, giá trị tổng sản phẩm ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong nền kinh tế của xã. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt 587,6 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2020. Tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 55,6%, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 20,8%, thương mại - dịch vụ chiếm 23,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 ước đạt 41,3 tỷ đồng, tăng bình quân 10,8%/năm. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục ổn định; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 42 triệu đồng/ người…

Đại hội tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, liên kết chuỗi giá trị theo hướng bền vững, tăng giá trị, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, xã hội; duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Đại hội xác định cơ cấu kinh tế nhiệm kỳ 2025 - 2030: Nông nghiệp - Dịch vụ, du lịch - Công nghiệp, xây dựng với 18 nhóm chỉ tiêu thực hiện; 4 chương trình trọng điểm: Cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng giáo dục; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Cơ Tu.

Ban chấp hành khóa mới của Đảng bộ xã Long Quảng ra mắt tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân đề nghị đảng ủy xã sớm ổn định tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, sắp xếp cán bộ có năng lực, chuyên môn nhằm vận hành có hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với chuyển đổi số toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công xã nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của Nhân dân, doanh nghiệp...

Đồng thời, đề nghị đảng ủy coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm 4 nội dung về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tâm, có tầm, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân gắn với công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phát huy truyền thống văn hóa của các dân tộc. Quan tâm công tác khuyến nông, khuyến khích sử dụng hiệu quả đất đai làm tăng thu nhập cho người dân. Kết nối để đưa các sản phẩm nông sản vào các kênh phân phối, đảm bảo ổn định đầu ra cho sản xuất, kích thích sản xuất phát triển. Quản lý và khai thác hợp lý tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng đồng bộ, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong giữ gìn môi trường, xây dựng xã “xanh - sạch - sáng - không rác thải”…

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Hồ Sỹ Minh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Long Quảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.